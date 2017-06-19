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20:53 (мск), источник: Sputniknews.kz

Президент Финляндии прокатился на роликах по Астане

АСТАНА, 19 июн — Sputnik. Президент Финляндии Саули Ниинистё прибыл с рабочим визитом в Астану и первым делом решил прокатиться на роликах по столице Казахстана.

В международном аэропорту Астаны главу Финляндии встречали министр энергетики Канат Бозумбаев, заместитель министра иностранных дел Галымжан Койшибаев, посол Казахстана в стране Финляндии Мурат Нуртлеуов и его финский коллега Илкка Райсанен.

Переодевшись в отеле иностранный гость решил осмотреть достопримечательности казахстанской столицы, катаясь на роликовых коньках.

Программой визита Саули Ниинистё запланированы переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, встреча с представителями финских деловых кругов. Он также примет участие в национальном дне Финляндии на ЭКСПО.

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