Президент Финляндии прокатился на роликах по Астане
АСТАНА, 19 июн — Sputnik. Президент Финляндии Саули Ниинистё прибыл с рабочим визитом в Астану и первым делом решил прокатиться на роликах по столице Казахстана.
АСТАНА, 19 июн — Sputnik. Президент Финляндии Саули Ниинистё прибыл с рабочим визитом в Астану и первым делом решил прокатиться на роликах по столице Казахстана.
В международном аэропорту Астаны главу Финляндии встречали министр энергетики Канат Бозумбаев, заместитель министра иностранных дел Галымжан Койшибаев, посол Казахстана в стране Финляндии Мурат Нуртлеуов и его финский коллега Илкка Райсанен.
Переодевшись в отеле иностранный гость решил осмотреть достопримечательности казахстанской столицы, катаясь на роликовых коньках.
Программой визита Саули Ниинистё запланированы переговоры с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, встреча с представителями финских деловых кругов. Он также примет участие в национальном дне Финляндии на ЭКСПО.