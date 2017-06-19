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22:17 (мск), источник: РИА Новости

Экс-губернатор Юревич не будет просить политическое убежище за границей

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июн — РИА Новости. Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, не будет просить политического убежища за границей, сообщила РИА Новости в понедельник его помощник Юлия Бобылева.

Источник: РИА Новости

По сообщению местных СМИ, Юревич якобы собирался просить политического убежища в Великобритании, где находится на лечении. Также СМИ писали, что адвокат Юревича Игорь Трунов якобы подал в суд иск с требованием денежной компенсации за снятие с выборов в Госдуму в 2016 году.

«Михаил Валерьевич не просил и не будет просить политического убежища в Великобритании. Также Юревич не намерен подавать в суд заявление о финансовой компенсации из-за снятия с выборов в 2016 году. Несмотря на то что это сделал Трунов, Михаил Валерьевич и его адвокат — это разные люди, у каждого из них своя позиция», — рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что Юревич по-прежнему находится в Лондоне на лечении, но подробности лечения он раскрывать не будет, так как это врачебная тайна.

Ранее Трунов сообщал, что его подзащитный находился на лечении в Израиле, после чего приехал на обследование в клинику Лондона.

По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает.

Также, по данным СК, Юревич с января 2011 по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере на сумму не менее 3,4 миллиарда рублей. За посредничество в получении взятки был задержан и арестован Андрей Чуркин — директор московского представительства филиала ОАО «Макфа», помощник депутата Госдумы РФ.

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