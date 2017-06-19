Лукашенко: Я терпеть не могу лежать на пляже и загорать
Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не любит отдыхать на морском пляже и загорать, предпочитая активный отдых через смену обстановки.
Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не любит отдыхать на морском пляже и загорать, предпочитая активный отдых через смену обстановки.
Рассказывая про то, как он проводит свой отпуск, глава государства признался, что такового у него нет.
«У президента Беларуси отпуска как такового, обычного человеческого, быть не может. У меня нет
Президент подчеркнул, что, даже уезжая, например, в Сочи на несколько дней, он поддерживает с родиной постоянный контакт, принимая участие в решении важных вопросов. Что касается отдыха, Александр Лукашенко не считает, что это должно быть обязательно связано, к примеру, с поездкой на море.
«Отдых — это смена обстановки и рода занятий. Если ты сегодня играешь в хоккей, завтра рубишь дрова, а послезавтра косишь траву, бегаешь на лыжероллерах и так далее, это и есть отдых для меня. Я терпеть не могу лежать на пляже и загорать. Для меня это неприемлемо», — отметил Александр Лукашенко.