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22:59 (мск), источник: Ежедневник.by

Лукашенко: Я терпеть не могу лежать на пляже и загорать

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не любит отдыхать на морском пляже и загорать, предпочитая активный отдых через смену обстановки.

Источник: Ежедневник.by

Рассказывая про то, как он проводит свой отпуск, глава государства признался, что такового у него нет.

«У президента Беларуси отпуска как такового, обычного человеческого, быть не может. У меня нет вице-президента, и по Конституции я свои полномочия никому не могу передать», — заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что, даже уезжая, например, в Сочи на несколько дней, он поддерживает с родиной постоянный контакт, принимая участие в решении важных вопросов. Что касается отдыха, Александр Лукашенко не считает, что это должно быть обязательно связано, к примеру, с поездкой на море.

«Отдых — это смена обстановки и рода занятий. Если ты сегодня играешь в хоккей, завтра рубишь дрова, а послезавтра косишь траву, бегаешь на лыжероллерах и так далее, это и есть отдых для меня. Я терпеть не могу лежать на пляже и загорать. Для меня это неприемлемо», — отметил Александр Лукашенко.

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