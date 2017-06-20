Белый дом подтвердил встречу Порошенко с Пенсом
Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 июня, в Вашингтоне встретится с
Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 июня, в Вашингтоне встретится с
При этом, по его словам, вопрос о встрече украинского лидера с президентом Дональдом Трампом пока открыт.
«Запланирована встреча Порошенко завтра с
Ранее в понедельник
Тарас Березовец, которого СМИ называют политтехнологом Порошенко, в свою очередь, заявил, что визит президента Украины в США сочли необходимым для «отбеливания имиджа» Трампа. «Точно известно, что темой переговоров станет Донбасс, точнее, новый формат переговоров. На это уже успел намекнуть [госсекретарь США] Рекс Тиллерсон на минувшей неделе. Вопросы коррупции для Белого дома не находятся в числе приоритетов, в отличие от Госдепа. Но влияние Госдепартамента на внешнюю политику сейчас существенно уменьшилось», — написал Березовец, который находится в Вашингтоне.
По словам политолога, на встрече президентов также планируется обсудить новые санкции в отношении России и «проблемы допуска в Крым международных наблюдателей».