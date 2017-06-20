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00:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Белый дом подтвердил встречу Порошенко с Пенсом

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 июня, в Вашингтоне встретится с вице-президентом США Майком Пенсом. Об этом, как передает РИА Новости, заявил на брифинге для журналистов представитель Белого Дома Шон Спайсер.

Источник: Reuters

При этом, по его словам, вопрос о встрече украинского лидера с президентом Дональдом Трампом пока открыт.

«Запланирована встреча Порошенко завтра с вице-президентом, по встрече с президентом пока неизвестно», — сказал Спайсер.

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Ранее в понедельник пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что украинский президент отправился с рабочим визитом в США.

Тарас Березовец, которого СМИ называют политтехнологом Порошенко, в свою очередь, заявил, что визит президента Украины в США сочли необходимым для «отбеливания имиджа» Трампа. «Точно известно, что темой переговоров станет Донбасс, точнее, новый формат переговоров. На это уже успел намекнуть [госсекретарь США] Рекс Тиллерсон на минувшей неделе. Вопросы коррупции для Белого дома не находятся в числе приоритетов, в отличие от Госдепа. Но влияние Госдепартамента на внешнюю политику сейчас существенно уменьшилось», — написал Березовец, который находится в Вашингтоне.

По словам политолога, на встрече президентов также планируется обсудить новые санкции в отношении России и «проблемы допуска в Крым международных наблюдателей».

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