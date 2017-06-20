Утвержден состав экспертного совета Фонда развития промышленности области

В него вошли десять человек: руководители банков, аудиторских и экспертных компаний, ключевые эксперты научных и производственных кругов региона. Члены экспертного совета назначены сроком на три года, передает правительственная пресс-служба. На первом заседании совета открытым голосованием и при большинстве голосов будет избран председатель совета и его заместитель.

«Фонд развития промышленности Калининградской области» создан в 2017 году. Сейчас его капитализация составляет 150 миллионов рублей. Его деятельность направлена на модернизацию российской промышленности, организацию новых производств и обеспечение импортозамещения. Возможность Фонда в предоставлении займов на 2017 год составляет 20,7 млрд руб.