ЛДПР против клещей: Алиханов рассказал, о чем беседовал с депутатами облдумы

После общения с депутатским корпусом Алиханов сообщил журналистам, что встречается с народными избранниками на регулярной основе, и нынешняя встреча проходила накануне завершения весенней сессии облдумы.

«Мы регулярно встречаемся с депутатами областной Думы — два или три раза с руководителями фракций, с отдельными депутатами. Игорь Петрович Рудников ко мне раза три-четыре, наверное, приходил. Мы с ним постоянно переписываемся-перезваниваемся. Михаил Чесалин тоже раза три был. С главами комитетов мы встречались, министры постоянно с ними работают», — рассказал Алиханов.

Он добавил, что в ходе встречи в понедельник «Игорь Рудников поднимал вопрос по генплану, о работе с министерством регионального контроля, ревизии по выданным разрешениям на строительство».

«Тут я его обрадовал — у нас есть десяточек, такой список, сейчас начнем, — прокомментировал Алиханов ситуацию с ревизией разрешений на строительство. — Михаил Чесалин высказывал благодарность относительно того, что мы приняли окончательное решение не закрывать несколько учреждений социальной направленности. Но у него дополнительный вопрос был по поводу подушевого финансирования, сейчас тоже будем разбираться».