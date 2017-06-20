ЛДПР против клещей: Алиханов рассказал, о чем беседовал с депутатами облдумы

После общения с депутатским корпусом Алиханов сообщил журналистам, что встречается с народными избранниками на регулярной основе, и нынешняя встреча проходила накануне завершения весенней сессии облдумы.
«Мы регулярно встречаемся с депутатами областной Думы — два или три раза с руководителями фракций, с отдельными депутатами. Игорь Петрович Рудников ко мне раза три-четыре, наверное, приходил. Мы с ним постоянно переписываемся-перезваниваемся. Михаил Чесалин тоже раза три был. С главами комитетов мы встречались, министры постоянно с ними работают», — рассказал Алиханов.
Он добавил, что в ходе встречи в понедельник «Игорь Рудников поднимал вопрос по генплану, о работе с министерством регионального контроля, ревизии по выданным разрешениям на строительство».
«Тут я его обрадовал — у нас есть десяточек, такой список, сейчас начнем, — прокомментировал Алиханов ситуацию с ревизией разрешений на строительство. — Михаил Чесалин высказывал благодарность относительно того, что мы приняли окончательное решение не закрывать несколько учреждений социальной направленности. Но у него дополнительный вопрос был по поводу подушевого финансирования, сейчас тоже будем разбираться».
По словам Алиханова, «какая-то странная была история с программой разведения рыбы в реках». «Не знаю, чего-то там коллегам не нравится. Но поработаем сейчас с нашим агентством, — сказал врио губернатора. — Игорь Алексеевич Ревин поднимал вопросы по экологии — строительство ТЭС в Светлом и вопрос с общежитием “Цепрусса”. Но решаем мы эти вопросы, всё нормально там». Павел Федоров, отметил Алиханов, «жаловался на огромное количество песковозов».
«Договорились, как будем информировать о работе с рамками, которые установили для определения веса и габаритов. Сейчас у нас есть план их расширять. Думаю, ситуация должна стабилизироваться, — сообщил он. — И по поводу водного туризма. Жаловался, что никто не занимается водным туризмом. Я напомнил, что у нас дважды за это время врио министра культуры и туризма Ермак успел доложить на заседаниях правительства относительно этой программы, поэтому честно говоря был в недоумении относительно этой жалобы».
Екатерина Семенова (КПРФ) подняла вопрос о бывшей больнице РЖД в Черняховске. «Я, честно говоря, про эту тему в первый раз услышал. Она попросила сделать там роддом. Мы тогда с коллегами из минздрава пообщаемся сейчас, есть ли там вообще такая потребность реальная. Насколько я понимаю, больница РЖД стоит без использования. И если есть потребность, будем просить ее передавать нам в собственность и посмотрим, сколько это потребует от нас материально-технических вложений, чтобы оборудовать какое-то новое медучреждение», — рассказал Алиханов.
Он также добавил, что одно время разговор проходил на повышенных тонах, но не сообщил, с каким депутатом шла дискуссия. «Обсуждали усилия по борьбе с коррупцией», — кратко ответил Алиханов.
Напоследок он сообщил, что «может осветить работу коллег из ЛДПР». «Они собрали огромное количество жалоб от жителей микрорайона в районе Левитана на клещей. И сказали, что сами займутся этим вопросом, уже оплачивают противоклещевую обработку. Я сказал им, что это замечательная инициатива, поблагодарил их и вам рассказываю, что депутаты облдумы от ЛДПР этим вопросом занялись», — заключил Алиханов.