Крым и Севастополь живут не по расходам. Счетная палата проверила выполнение ФЦП

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Аудиторы констатировали отсутствие эффективной системы управления ее реализацией, низкий уровень освоения бюджета и отставание по строительству 180 объектов. Возникли вопросы и к дирекции по управлению ФЦП: аудиторы посчитали, что объем средств на финансовое обеспечение структуры на 2016−2017 годы был не обоснован, а ее руководство ежемесячно получало от 472 тыс. до 607 тыс. руб. в виде жалованья. В Белом доме потребовали принять «исчерпывающие меры» до 1 июля. Об окончании проверки СП «Ъ» стало известно из нескольких источников в Белом доме. По их словам, 30 мая председатель СП Татьяна Голикова направила вице-премьеру Дмитрию Козаку письмо, в котором на семи листах описаны итоги работы аудиторов (копия есть в распоряжении «Ъ»). При этом в СП отказались подтвердить «Ъ» информацию о письме. В аппарате господина Козака отказались комментировать служебную переписку.



В письме, в частности, говорится, что при реализации ФЦП зафиксирован низкий уровень освоения бюджетных средств (23,6% в 2015 году, 63% — в 2016-м) и слабое привлечение средств из внебюджетных источников (6% и 2,6% соответственно).

Причиной называется «отсутствие эффективной системы управления» ФЦП.

Эта обязанность, говорится в письме, возложена на дирекцию по управлению ФЦП (глава — Андрей Никитченко), но в документах, регулирующих деятельность организации, функции по управлению ФЦП не установлены. К деятельности дирекции у СП возникли и другие вопросы. Финансирование деятельности структуры (163 млн и 157 млн руб. в 2016 и 2017 годах соответственно) названо необоснованным: это произошло из-за того, что изначально не были произведены расчеты затрат на финансовую деятельность дирекции.



«Обращают на себя внимание диспропорции в организационно-штатной структуре дирекции, а также значительный объем средств, направленных на выплаты ее сотрудникам, — 84,9 млн руб., или 78,6%», — говорится в письме.

По данным СП, 30 из 60 штатных должностей занимают руководители и их заместители.

В 2016 году среднемесячные выплаты руководству дирекции составили от 472,6 тыс. руб. до 607,5 тыс.9 млн руб., а сотрудникам неруководящего звена — 302,8 тыс. руб.



«Дирекция знакома с выводами СП и на данный момент готовит подробные пояснения по всем аспектам своей деятельности: исполняемым функциям, имеющимся ресурсам и по объемам выполняемых работ», — заявили «Ъ» в пресс-службе дирекции.

Читайте также Греф объяснил, почему Сбербанк не работает в Крыму

Отмечают аудиторы и сложности в части строительства. Так, из предусмотренных планом возведения 448 объектов (начатых в 2016 году) отставание зафиксировано по 180 объектам (40,2%). Основные причины — низкий уровень подготовки исходных данных по реконструируемым и вновь строящимся объектам, низкая готовность ресурсоснабжающих организаций к выдаче технических условий, длительность выполнения проектно-изыскательских работ, а также позднее заключение соглашений о предоставлении субсидий из госбюджета.



Информационные системы Крыма и Севастополя не соответствуют единым требованиям к региональным и муниципальным информационным системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. «Отмечаются значительные риски, связанные с полнотой и достоверностью информации при интеграции указанных информационных систем с единой информационной системой в сфере госзакупок», — говорится в письме. Там же указывается, что Минэкономики не располагает полным объемом информации о заключении и исполнении контрактов в отношении строек и объектов, финансируемых за счет бюджетных средств, заключенных с высшими органами исполнительной власти в Крыму и Севастополе. Севастополь и Крым должны были подготовить совместно с Минэкономики порядка 40 документов территориального планирования и градостроительного зонирования, однако они по состоянию на май 2017 года не согласованы и не утверждены.



Отдельно в документе описаны и причины финансовых сложностей.

Так, по состоянию на 1 января 2017 года задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет Крыма составила 665,9 млн руб., в бюджет Севастополя — 162,4 млн руб. (увеличилась с начала в 2016 года в 3,6 и 2,1 раза соответственно).