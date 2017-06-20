Краевой центр поддержки предпринимательства открыли в Хабаровске
В режиме «одного окна» здесь можно получить комплексную помощь.
В режиме «одного окна» здесь можно получить комплексную помощь.
Хабаровск, 20 июня, AmurMedia.
В Хабаровске начал работу первый в крае центр поддержки предпринимательства. Теперь начинающие и действующие бизнесмены по принципу «одного окна» смогут получить комплексную помощь. В мероприятии принял участие губернатор Вячеслав Шпорт, сообщили ИА AmurMedia в
В центре работают организации, которые оказывают дополнительную финансовую поддержку, информационное и консультационное сопровождение бизнеса, проводят обучение по основам предпринимательской деятельности, различные семинары и тренинги, помогают написать
На базе центра также откроется «удаленное окно» МФЦ. Здесь предприниматели смогут получить более 60 специализированных государственных и муниципальных услуг. Среди самых популярных — регистрация, лицензирование различных видов деятельности, предоставление актуальной информации, кадастровый учет недвижимого имущества и заключение сделок с ним.
«Сегодня мы начинаем новый этап планомерной работы по созданию комфортных условий для представителей бизнеса. В
В ближайшее время на территории центра планируется открыть региональное отделение Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства.