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03:37 (мск), источник: AmurMedia.ru

Краевой центр поддержки предпринимательства открыли в Хабаровске

В режиме «одного окна» здесь можно получить комплексную помощь.

Хабаровск, 20 июня, AmurMedia.

В Хабаровске начал работу первый в крае центр поддержки предпринимательства. Теперь начинающие и действующие бизнесмены по принципу «одного окна» смогут получить комплексную помощь. В мероприятии принял участие губернатор Вячеслав Шпорт, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

В центре работают организации, которые оказывают дополнительную финансовую поддержку, информационное и консультационное сопровождение бизнеса, проводят обучение по основам предпринимательской деятельности, различные семинары и тренинги, помогают написать бизнес-план.

На базе центра также откроется «удаленное окно» МФЦ. Здесь предприниматели смогут получить более 60 специализированных государственных и муниципальных услуг. Среди самых популярных — регистрация, лицензирование различных видов деятельности, предоставление актуальной информации, кадастровый учет недвижимого имущества и заключение сделок с ним.

«Сегодня мы начинаем новый этап планомерной работы по созданию комфортных условий для представителей бизнеса. В Комсомольске-на-Амуре и поселке Чегдомын уже действуют информационные центры на базе существующих МФЦ. Нам важно, чтобы предпринимателям было удобно развиваться на территории края. Это одно из основных направлений социально-экономического развития региона. С их стороны ждем интересных и успешных проектов», — отметил губернатор края Вячеслав Шпорт.

В ближайшее время на территории центра планируется открыть региональное отделение Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства.

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