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04:01 (мск), источник: ТАСС

СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ

Одним из краеугольных постулатов программы является важность сохранения отношений «стратегической стабильности» с Россией.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал программу, в которой изложены три основных направления налаживания конструктивных рабочих отношений с Россией. Об этом сообщил в понедельник американский ресурс BuzzFeed со ссылкой на информацию источников в Госдепартаменте.

Три составных части

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По их сведениям, подготовленный Тиллерсоном документ засекречен и включает три основных положения. В первом акцент сделан на том, чтобы доказывать Москве контрпродуктивность для обеих сторон ряда шагов, которые Вашингтон приписывает РФ. В частности, речь идет о продаже оружия движению «Талибан» в Афганистане и инциденты с американскими дипломатами в Москве. В каждом отдельном случае американской стороне предлагается давать отпор на подобные действия.

Второй пункт программы предусматривает налаживание взаимодействия с Россией по направлениям, отвечающим стратегическим интересам США. Среди таковых названы прекращение войны в Сирии, разгром террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), денуклеаризация Корейского полуострова и совместная работа в сфере кибербезопасности.

На третьем месте стоит важность сохранения отношений «стратегической стабильности» с Россией, отмечает источник ресурса.

Не прописана роль соседей

BuzzFeed в публикации обращает внимание на схожесть данного документа со стратегией администрации Барака Обамы образца 2015 года, когда курс на «перезагрузку» отношений с Россией стал неуклонно меняться в сторону охлаждения.

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У Обамы был четвертый пункт, которого нет в программе Тиллерсона. Речь идет об оказании всемерной поддержки соседям РФ в Восточной и Центральной Европе, в том числе за счет ресурсов НАТО, пояснил ресурс.

В 2014 году после воссоединения Крыма с РФ и событий на Украине, когда США поддержали переход власти в этой стране к сторонникам евроинтеграции, между странами началось резкое ухудшение отношений. США заморозили сотрудничество с Россией во многих областях, ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Россия ввела ответные санкции, объявила о приостановке договора об утилизации оружейного плутония и замораживании двух научных программ в ядерной сфере в связи с «угрозой стратегической стабильности в результате недружественных действий».

В конце 2016 г. США ввели санкции в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ, обвинив их во «вмешательстве в выборы», и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Барак Обама назвал «работниками российской разведки».

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