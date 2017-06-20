СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
Одним из краеугольных постулатов программы является важность сохранения отношений «стратегической стабильности» с Россией.
Одним из краеугольных постулатов программы является важность сохранения отношений «стратегической стабильности» с Россией.
Три составных части
По их сведениям, подготовленный Тиллерсоном документ засекречен и включает три основных положения. В первом акцент сделан на том, чтобы доказывать Москве контрпродуктивность для обеих сторон ряда шагов, которые Вашингтон приписывает РФ. В частности, речь идет о продаже оружия движению «Талибан» в Афганистане и инциденты с американскими дипломатами в Москве. В каждом отдельном случае американской стороне предлагается давать отпор на подобные действия.
Второй пункт программы предусматривает налаживание взаимодействия с Россией по направлениям, отвечающим стратегическим интересам США. Среди таковых названы прекращение войны в Сирии, разгром террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), денуклеаризация Корейского полуострова и совместная работа в сфере кибербезопасности.
На третьем месте стоит важность сохранения отношений «стратегической стабильности» с Россией, отмечает источник ресурса.
Не прописана роль соседей
BuzzFeed в публикации обращает внимание на схожесть данного документа со стратегией администрации Барака Обамы образца 2015 года, когда курс на «перезагрузку» отношений с Россией стал неуклонно меняться в сторону охлаждения.
У Обамы был четвертый пункт, которого нет в программе Тиллерсона. Речь идет об оказании всемерной поддержки соседям РФ в Восточной и Центральной Европе, в том числе за счет ресурсов НАТО, пояснил ресурс.
В 2014 году после воссоединения Крыма с РФ и событий на Украине, когда США поддержали переход власти в этой стране к сторонникам евроинтеграции, между странами началось резкое ухудшение отношений. США заморозили сотрудничество с Россией во многих областях, ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Россия ввела ответные санкции, объявила о приостановке договора об утилизации оружейного плутония и замораживании двух научных программ в ядерной сфере в связи с «угрозой стратегической стабильности в результате недружественных действий».
В конце 2016 г. США ввели санкции в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ, обвинив их во «вмешательстве в выборы», и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Барак Обама назвал «работниками российской разведки».