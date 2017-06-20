СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон разработал программу, в которой изложены три основных направления налаживания конструктивных рабочих отношений с Россией. Об этом сообщил в понедельник американский ресурс BuzzFeed со ссылкой на информацию источников в Госдепартаменте.

По их сведениям, подготовленный Тиллерсоном документ засекречен и включает три основных положения. В первом акцент сделан на том, чтобы доказывать Москве контрпродуктивность для обеих сторон ряда шагов, которые Вашингтон приписывает РФ. В частности, речь идет о продаже оружия движению «Талибан» в Афганистане и инциденты с американскими дипломатами в Москве. В каждом отдельном случае американской стороне предлагается давать отпор на подобные действия.

Второй пункт программы предусматривает налаживание взаимодействия с Россией по направлениям, отвечающим стратегическим интересам США. Среди таковых названы прекращение войны в Сирии, разгром террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), денуклеаризация Корейского полуострова и совместная работа в сфере кибербезопасности.

На третьем месте стоит важность сохранения отношений «стратегической стабильности» с Россией, отмечает источник ресурса.

Не прописана роль соседей

BuzzFeed в публикации обращает внимание на схожесть данного документа со стратегией администрации Барака Обамы образца 2015 года, когда курс на «перезагрузку» отношений с Россией стал неуклонно меняться в сторону охлаждения.