Дума города Владивостока дала старт избирательной кампании
Выборы нового созыва состоятся в единый день голосования — 10 сентября.
Выборы нового созыва состоятся в единый день голосования — 10 сентября.
Владивосток, 20 июня, PrimaMedia.
Депутаты Думы города Владивостока сегодня, 20 июня, на внеочередном заседании дали старт избирательной кампании. Выборы нового созыва состоятся в единый день голосования — 10 сентября, сообщает корр. ИА PrimaMedia.
«В соответствии со статьей 11 Избирательного кодекса Приморского края выборы в представительный орган нового созыва назначает представительный орган действующего созыва. Назначение выборов должно состояться не ранее, чем за 90 дней, и не позднее, чем за 80 дней до даты выборов. Согласно проекту, разработанному комитетом по местному самоуправлению, правопорядку и законности, выборы в Думу города Владивостока назначаются на второе воскресенье сентября, в этом году это 10 сентября. Комитет по местному самоуправлению правопорядку и законности 17 мая рассмотрел проект муниципального правового акта о назначении выборов и принял решение рекомендовать Думе Владивостока поддержать его», — сказал председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил Веселов.
Депутаты поддержали проект МПА единогласно.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, 28 мая состоялись праймериз «Единой России», который определил лидеров партии по округам. В числе безусловных лидеров оказалось шесть действующих депутатов Думы Владивостока. Также отметим, что есть в списке редкие представители блока
Известно, что конференция «Единой России» по выдвижению кандидатов состоится 15 июля. Также в ближайшее время своих кандидатов начнут выдвигать и другие политические партии. Льготным выдвижением, то есть без необходимости собирать подписи, обладают партии: «Едина Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Справедливая Россия» и «Яблоко». Остальным необходимо собирать подписи для выдвижения.