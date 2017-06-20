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05:02 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дума города Владивостока дала старт избирательной кампании

Выборы нового созыва состоятся в единый день голосования — 10 сентября.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 июня, PrimaMedia.

Депутаты Думы города Владивостока сегодня, 20 июня, на внеочередном заседании дали старт избирательной кампании. Выборы нового созыва состоятся в единый день голосования — 10 сентября, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

«В соответствии со статьей 11 Избирательного кодекса Приморского края выборы в представительный орган нового созыва назначает представительный орган действующего созыва. Назначение выборов должно состояться не ранее, чем за 90 дней, и не позднее, чем за 80 дней до даты выборов. Согласно проекту, разработанному комитетом по местному самоуправлению, правопорядку и законности, выборы в Думу города Владивостока назначаются на второе воскресенье сентября, в этом году это 10 сентября. Комитет по местному самоуправлению правопорядку и законности 17 мая рассмотрел проект муниципального правового акта о назначении выборов и принял решение рекомендовать Думе Владивостока поддержать его», — сказал председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Михаил Веселов.

Депутаты поддержали проект МПА единогласно.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, 28 мая состоялись праймериз «Единой России», который определил лидеров партии по округам. В числе безусловных лидеров оказалось шесть действующих депутатов Думы Владивостока. Также отметим, что есть в списке редкие представители блока экс-главы Владивостока Владимира Николаева. Но не на передовых позициях. Напомним, за несколько дней до праймериз оргкомитет аннулировал регистрацию на праймериз 17 сторонников бывшего градоначальника.

Известно, что конференция «Единой России» по выдвижению кандидатов состоится 15 июля. Также в ближайшее время своих кандидатов начнут выдвигать и другие политические партии. Льготным выдвижением, то есть без необходимости собирать подписи, обладают партии: «Едина Россия», КПРФ, ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Справедливая Россия» и «Яблоко». Остальным необходимо собирать подписи для выдвижения.

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