Парубий раскрыл детали изменения формата АТО

Законопроект о восстановлении суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей и изменении формата антитеррористической операции позволит использовать любые военные подразделения без ограничения демократических процедур. Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Тетерук предположил, что до возвращения Порошенко из США законопроект о реинтеграции Донбасса будет готов

«Этот законопроект призван создать законодательную базу, которая бы позволила использовать все силовые подразделений без ограничения демократических процедур, например, проведения выборов. В этом законопроекте фактически описывается компромиссный вариант, вокруг которого смогут объединиться противники и оппоненты военного положения», — сказал Парубий.

Он подтвердил, что концепция законопроекта предусматривает признание ОРДЛО оккупированными территориями и необходимость создания оперативного штаба, который будет управлять не только силовыми подразделениями, но и местными военно-гражданскими администрациями.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что по его поручению был разработан законопроект о реинтеграции оккупированного Донбасса. По его словам, документ базируется на условиях, закрепленных в минских соглашениях. В подготовке законопроекта принимают участие эксперты, народные депутаты.