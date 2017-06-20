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05:38 (мск), источник: AmurMedia.ru

Шпорт: Хабаровский край намерен войти в топ-20 национального инвестиционного рейтинга

По итогам очередного рейтинга регион поднялся на 40 строчку среди всех субъектов РФ.

Хабаровск, 20 июня, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел заседание проектного офиса по улучшению делового и инвестиционного климата. Его участники обсудили результаты очередного Национального рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов, по итогам которого край занял 40 место среди всех субъектов, поднявшись на 33 позиции, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

По словам Вячеслава Шпорта, этого удалось достичь благодаря совместной работе предпринимателей, власти, а также различных структур, отвечающих за взаимодействие с бизнесом.

«Вместе мы провели большую работу. Совместно с предпринимателями на заседаниях Проектного офиса и других площадках обсуждали наиболее актуальные проблемы, связанные с получением разрешения на строительство, подключением к электросетям, регистрацией предприятий, постановкой на кадастровый учет земельных участков. По ряду этих процедур нам удалось значительно сократить время предоставления. Хочу поблагодарить предпринимателей, руководителей деловых объединений, экспертов и всех тех, кто лично принимал участие в работе по улучшению инвестиционного и делового климата края», — сказал глава региона.

Вместе с тем, как отметил Вячеслав Шпорт, улучшение позиций Хабаровского края в Национальном рейтинге не является поводом для самоуспокоения. Наоборот, регион должен закрепиться в рейтинге, а также сосредоточить усилия на тех направлениях, где позитивная динамика опрошенными экспертами не была отмечена. Это качество телекоммуникационных услуг, доступность трудовых ресурсов и постановка на кадастровый учет. Качественная работа в этих направлениях позволит Хабаровскому краю в будущем году улучшить свои позиции в рейтинге.

С этим согласилась и руководитель дальневосточного представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Ольга Курилова. По ее словам, в регионе проделана серьезная работа по расширению возможностей предоставления услуг для бизнеса в режиме «одного окна», в том числе в сфере строительства. Эта работа была отмечена на уровне федерального министерства строительства и ЖКХ.

«Хабаровскому краю по силам войти в 20-ку лучших субъектов. Конечно, региону не нужно останавливаться на достигнутом, а продолжить качественную работу вперед», — подчеркнула Ольга Курилова.

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