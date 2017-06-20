Шпорт: Хабаровский край намерен войти в топ-20 национального инвестиционного рейтинга

Хабаровск, 20 июня, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел заседание проектного офиса по улучшению делового и инвестиционного климата. Его участники обсудили результаты очередного Национального рейтинга инвестиционной привлекательности российских регионов, по итогам которого край занял 40 место среди всех субъектов, поднявшись на 33 позиции, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

По словам Вячеслава Шпорта, этого удалось достичь благодаря совместной работе предпринимателей, власти, а также различных структур, отвечающих за взаимодействие с бизнесом.

«Вместе мы провели большую работу. Совместно с предпринимателями на заседаниях Проектного офиса и других площадках обсуждали наиболее актуальные проблемы, связанные с получением разрешения на строительство, подключением к электросетям, регистрацией предприятий, постановкой на кадастровый учет земельных участков. По ряду этих процедур нам удалось значительно сократить время предоставления. Хочу поблагодарить предпринимателей, руководителей деловых объединений, экспертов и всех тех, кто лично принимал участие в работе по улучшению инвестиционного и делового климата края», — сказал глава региона.

Вместе с тем, как отметил Вячеслав Шпорт, улучшение позиций Хабаровского края в Национальном рейтинге не является поводом для самоуспокоения. Наоборот, регион должен закрепиться в рейтинге, а также сосредоточить усилия на тех направлениях, где позитивная динамика опрошенными экспертами не была отмечена. Это качество телекоммуникационных услуг, доступность трудовых ресурсов и постановка на кадастровый учет. Качественная работа в этих направлениях позволит Хабаровскому краю в будущем году улучшить свои позиции в рейтинге.

С этим согласилась и руководитель дальневосточного представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Ольга Курилова. По ее словам, в регионе проделана серьезная работа по расширению возможностей предоставления услуг для бизнеса в режиме «одного окна», в том числе в сфере строительства. Эта работа была отмечена на уровне федерального министерства строительства и ЖКХ.

«Хабаровскому краю по силам войти в 20-ку лучших субъектов. Конечно, региону не нужно останавливаться на достигнутом, а продолжить качественную работу вперед», — подчеркнула Ольга Курилова.