Белый дом подтвердил встречу Трампа с Порошенко

Встреча состоится во вторник, 20 июня, в 11:00 по вашингтонскому времени (18:00 мск), сообщается в расписании Трампа, которое распространил Белый дом.

Трамп намерен «зайти» на ранее запланированную встречу Порошенко с вице-президентом Майком Пенсом. Как отмечает РИА Новости, такой формат использовали и прежние хозяева Белого дома, экс-президент Барак Обама и его вице-президент Джо Байден.

Повестка дня встречи не сообщается. Заявлений для прессы Белый дом также пока не планирует.