Белый дом подтвердил встречу Трампа с Порошенко
Белый дом подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко.
Белый дом подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко.
Встреча состоится во вторник, 20 июня, в 11:00 по вашингтонскому времени (18:00 мск), сообщается в расписании Трампа, которое распространил Белый дом.
Трамп намерен «зайти» на ранее запланированную встречу Порошенко с
Повестка дня встречи не сообщается. Заявлений для прессы Белый дом также пока не планирует.
Ранее представитель Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Порошенко во вторник встретится с