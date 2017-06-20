Игорь Пушкарёв поблагодарил в соцсетях организаторов премии «Человек года»

Владивосток, 20 июня, PrimaMedia.

Временно отстраненный от исполнения обязанностей мэр Владивостока Игорь Пушкарёв поблагодарил организаторов местной премии за присужденное ему звание «Человек года». «Они остались верны своим принципам в сложной атмосфере», — написал на своих страницах в социальных сетях опальный градоначальник, передает ИА PrimaMedia.

«Благодарен жителям Владивостока за оказанное доверие в премии «Человек года», — пишет Игорь Пушкарёв. — Эту награду получал мой сын Павел, а я узнал об этом уже после того, как мероприятие завершилось. Осознание того, что тебя по-прежнему помнят и поддерживают, мысленно переносит меня во Владивосток. И находясь в заточении больше года, понимаю, насколько такие моменты укрепляют силу духа и дают надежду добиваться справедливости.

Отдельно хочу выразить уважение организаторам премии за их внутренний стержень. В общих чертах знаю, что пришлось столкнуться с проблемами на этапе подготовки мероприятия, но всё-таки остались верны своим принципам. Прекрасно понимаю, что сегодня в Приморье сложилась сложная атмосфера, а некоторые события происходят на грани абсурда. Но я знаю наших жителей, их менталитет, характер, готовность отстаивать свои идеи и добиваться цели. И все мы неоднократно доказывали это, — гласит запись.

Напомним, церемония вручения премии «Люди года 2017» во Владивостоке состоялась 16 июня на площадке Fesco Hall. Победителями в различных номинациях также стали: Ксения Харченко, Ольга Панишева, Тамара Саксина, Аида Имаго, Валерия Оленич, Юлия Савченко, Анастасия Ивченко, Лилия Осипова, Вячеслав Кашенцов, Вера Ломоносова, Алёна Корж, Виктория Николаева, Марина Баринова, Соня Инсомния, Лизун из «Мумий Тролля».