Игорь Пушкарёв поблагодарил в соцсетях организаторов премии «Человек года»
По словам временно отстраненного от исполнения обязанностей мэра Владивостока, организаторы «остались верны своим принципам».
По словам временно отстраненного от исполнения обязанностей мэра Владивостока, организаторы «остались верны своим принципам».
Владивосток, 20 июня, PrimaMedia.
Временно отстраненный от исполнения обязанностей мэр Владивостока Игорь Пушкарёв поблагодарил организаторов местной премии за присужденное ему звание «Человек года». «Они остались верны своим принципам в сложной атмосфере», — написал на своих страницах в социальных сетях опальный градоначальник, передает ИА PrimaMedia.
«Благодарен жителям Владивостока за оказанное доверие в премии «Человек года», — пишет Игорь Пушкарёв. — Эту награду получал мой сын Павел, а я узнал об этом уже после того, как мероприятие завершилось. Осознание того, что тебя
Отдельно хочу выразить уважение организаторам премии за их внутренний стержень. В общих чертах знаю, что пришлось столкнуться с проблемами на этапе подготовки мероприятия, но
Напомним, церемония вручения премии «Люди года 2017» во Владивостоке состоялась 16 июня на площадке Fesco Hall. Победителями в различных номинациях также стали: Ксения Харченко, Ольга Панишева, Тамара Саксина, Аида Имаго, Валерия Оленич, Юлия Савченко, Анастасия Ивченко, Лилия Осипова, Вячеслав Кашенцов, Вера Ломоносова, Алёна Корж, Виктория Николаева, Марина Баринова, Соня Инсомния, Лизун из «Мумий Тролля».