Константин Межонов прокомментировал новое дело против Игоря Пушкарева
И.о. главы города отметил, что возрождение муниципального транспорта — острая необходимость.
И.о. главы города отметил, что возрождение муниципального транспорта — острая необходимость.
Арбитражный суд Приморского края приступил к пересмотру дела о рынке автобусных перевозок Владивостока. Расследование инициировано краевым управлением ФАС и по своему развитию аналогично делу о закупках МУП «Дороги Владивостока» материалов у «Востокцемента». Главу Владивостока Игоря Пушкарева фактически обвиняют в возрождении автобусного парка приморской столицы. Ситуацию в эфире радио «Лемма» прокомментировал и.о. главы администрации Владивостока Константин Межонов, сообщает РИА VladNews.
— Муниципальный транспорт, на мой взгляд, совершенно необходим, — сказал Межонов. — Хотя бы с той точки зрения, что есть маршруты, которые абсолютно нерентабельны и на которые частные компании калачом не затащишь.