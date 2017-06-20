Порошенко заявил о «мощном» визите в США: Во вторник проведет встречу с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Вашингтон проведет ряд важных встреч с руководством США. Об этом он рассказал во время общения с украинской громадой, сообщает «Интерфакс-Украина».

«У нас будет фантастическая программа. Очень важно, что встреча моя, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Для того, чтобы все были вооружены информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость», — заявил президент.

Он проинформировал, что в ходе визита проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством министерств обороны, торговли и энергетики США.