Порошенко заявил о «мощном» визите в США: Во вторник проведет встречу с Трампом
Порошенко также заявил, что проведет встречу с Тиллерсоном и Пенсом.
Порошенко также заявил, что проведет встречу с Тиллерсоном и Пенсом.
Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Вашингтон проведет ряд важных встреч с руководством США. Об этом он рассказал во время общения с украинской громадой, сообщает «Интерфакс-Украина».
«У нас будет фантастическая программа. Очень важно, что встреча моя, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Для того, чтобы все были вооружены информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость», — заявил президент.
Он проинформировал, что в ходе визита проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством министерств обороны, торговли и энергетики США.
«Никогда не было такого мощного визита. Он важен для того, чтобы мы имели возможность пообщаться и по поводу нашего сотрудничества в сфере безопасности, политики и экономики», — сказал Порошенко.
Во вторник утром, 20 июня, президент Украины встретиться с
Ожидается, что по итогам переговоров с Трампом, Порошенко пообщается с представителями СМИ.
Днем 19 июня
Предположительно, переговоры Порошенко и Трампа пройдут 20 июня около 18.00 по Киеву.