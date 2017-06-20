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07:29 (мск), источник: 112.ua

Порошенко заявил о «мощном» визите в США: Во вторник проведет встречу с Трампом

Порошенко также заявил, что проведет встречу с Тиллерсоном и Пенсом.

Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Вашингтон проведет ряд важных встреч с руководством США. Об этом он рассказал во время общения с украинской громадой, сообщает «Интерфакс-Украина».

«У нас будет фантастическая программа. Очень важно, что встреча моя, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Для того, чтобы все были вооружены информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость», — заявил президент.

Он проинформировал, что в ходе визита проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством министерств обороны, торговли и энергетики США.

«Никогда не было такого мощного визита. Он важен для того, чтобы мы имели возможность пообщаться и по поводу нашего сотрудничества в сфере безопасности, политики и экономики», — сказал Порошенко.

Во вторник утром, 20 июня, президент Украины встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом, после этого у него состоятся переговоры с Трампом. Кроме того, в этот же день, глава украинского государства проведет переговоры с министром обороны Джеймсом Меттисом, с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард и президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом.

Ожидается, что по итогам переговоров с Трампом, Порошенко пообщается с представителями СМИ.

Днем 19 июня пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко написал в Twitter, что президент вылетел в Штаты.

Предположительно, переговоры Порошенко и Трампа пройдут 20 июня около 18.00 по Киеву.

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