Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
СК расследует, почему у девушки из Апатитов не нашли рак
"У него обморожения": отец пострадавшего на Ладоге подростка
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию
Безруков попросил Путина высказаться о споре вокруг «Матильды»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: возлюбленный Калашниковой подарил квартиру за 40 миллионов
Экс-жена Башарова пришла на фестиваль с кавалером
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Меркель поддержала демарш против решения США по РФ
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
11:46 (мск), источник: Мослента

Собянин присвоил названия девяти безымянным и проектируемым проездам

Соответствующее постановление мэр Москвы подписал 19 июня.

Источник: РИА "Новости"

В ряде административных округов столицы получили наименования девять безымянных и проектируемых проездов. Об этом говорится в постановлении, подписанном мэром Сергеем Собяниным в понедельник, 19 июня.

Читайте также
Собянин открыл после ремонта один из старейших дворцов культуры Москвы

Безымянный проезд в районе Нагатинский Затон между улицами Коломенская и улицей Речников стал улицей Корабельная. Расположенный в районе Кунцево проектируемый проезд № 6390 стал улицей Маршала Сергеева. Находящиеся в Хорошевском районе проектируемый проезд № 5486, проектируемый проезд № 5487 и проектируемый проезд № 6084 получили соответственно название улице Генерала Ивашутина, улица Генерала Колесника и улица Веры Волошиной.

Проектируемый проезд № 5314 в районе Ясенево стал улицей Михаила Грешилова, проектируемому проезду № 6108 в Южном Медведково присвоено название проезд Пахтусова, проектируемый проезд № 5003 в Отрадном получил наименование Казеевский переулок.

Безымянный проезд в Тропарево-Никулино, расположенный между проспектом Вернадского и улицей 26 Бакинских Комиссаров, получил название улица Доктора Гааза.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Республиканцы приостановили голосование по санкциям против РФ
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Россельхознадзор предупредил о появлении на рынках несвежей рыбы
Сборная России показала лучшую статистику на старте КК-2017
СКР подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра»
ЦБ: банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
Спорт
Кубок конфедераций: у игр с Португалией и Мексикой длинный след О том, почему для сборной России чемпионат мира начнется в эту среду
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта Телеведущая вместе с партнером по площадке Антоном Красовским примерила образы из разных исторических эпох
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото) В обуви из нашей подборки можно отправиться куда угодно и не переживать за свой внешний вид.
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь