Собянин присвоил названия девяти безымянным и проектируемым проездам

В ряде административных округов столицы получили наименования девять безымянных и проектируемых проездов. Об этом говорится в постановлении, подписанном мэром Сергеем Собяниным в понедельник, 19 июня.

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Безымянный проезд в районе Нагатинский Затон между улицами Коломенская и улицей Речников стал улицей Корабельная. Расположенный в районе Кунцево проектируемый проезд № 6390 стал улицей Маршала Сергеева. Находящиеся в Хорошевском районе проектируемый проезд № 5486, проектируемый проезд № 5487 и проектируемый проезд № 6084 получили соответственно название улице Генерала Ивашутина, улица Генерала Колесника и улица Веры Волошиной.

Проектируемый проезд № 5314 в районе Ясенево стал улицей Михаила Грешилова, проектируемому проезду № 6108 в Южном Медведково присвоено название проезд Пахтусова, проектируемый проезд № 5003 в Отрадном получил наименование Казеевский переулок.