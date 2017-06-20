«В туалет в кусты ходим?»: Ирек Ялалов раскритиковал детские лагеря в Башкирии
Сегодня на оперативном совещании в мэрии рассказали об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в Уфе.
Сегодня на оперативном совещании в мэрии рассказали об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в Уфе.
С докладом на данную тему выступила начальник Управления образования Администрации городского округа город Уфа Елена Хаффазова. Она отметила, что в этом году ставка будет сделана на профильные смены.
По ее словам, на особый контроль взяты дети социально неблагополучной категории — сироты, состоящие на учете в школе и в службах надзора. Специально для них организованы
Также был поднят вопрос безопасности. Как отметила Елена, в настоящее время уже выполнены все необходимые нормы
Ирек Ялалов в свою очередь раскритиковал детские лагеря в Башкирии: «У нас