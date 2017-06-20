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07:57 (мск), источник: PROUFU.ru

«В туалет в кусты ходим?»: Ирек Ялалов раскритиковал детские лагеря в Башкирии

Сегодня на оперативном совещании в мэрии рассказали об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи в Уфе.

Источник: Proufu.ru

С докладом на данную тему выступила начальник Управления образования Администрации городского округа город Уфа Елена Хаффазова. Она отметила, что в этом году ставка будет сделана на профильные смены.

По ее словам, на особый контроль взяты дети социально неблагополучной категории — сироты, состоящие на учете в школе и в службах надзора. Специально для них организованы военно-патриотические кружки, смены в загородных лагерях.

Также был поднят вопрос безопасности. Как отметила Елена, в настоящее время уже выполнены все необходимые нормы санитарно-эпидемиологического надзора, налажена работа с ведомствами.

Ирек Ялалов в свою очередь раскритиковал детские лагеря в Башкирии: «У нас более-менее нормально выглядит один лагерь, и то муниципальный. Остальные лагеря остались в советском времени. В 21 веке дети не должны отдыхать в таких лагерях. В туалет куда ходим, в кусты? Если там еще и питание такое же, то это лагеря для выживания».

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