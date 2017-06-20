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07:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Потерпевшие обжаловали решение прокуратуры Хабаровского края о закрытии «дела Витько»

Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Источник: Губерния онлайн

Представители двух организаций не согласились с закрытием уголовного дела против министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько. Центральный районный суд Хабаровска встал на их сторону, признав соответствующее постановление прокуратуры незаконным. Если ни одна из сторон не обжалует решение суда, то оно вступит в силу 26 июня, после чего расследование может возобновиться, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на EastRussia.

Напомним, что поводом для разбирательств стала закупка дезинфицирующих средств для 11 больниц края. Эксперты Минюста и УМВД пришли к выводу, что цены на препараты были завышены. Кроме того, по некоторым данным, Минздрав вмешался в аукцион, чтобы обеспечить победу определенному поставщику. 5 июня следователи краевого УФСБ возбудили в отношении Александра Витько дело о злоупотреблении полномочиями, однако на следующий день это постановление было отменено надзорным органом.

7 июня в суд обратились представители ООО «АльфаМед» (Екатеринбург) и краевой клинической больницы № 1 — организаций, которые ранее были признаны потерпевшими по «делу Витько». В минувшую пятницу, 16 июня, их жалобы рассмотрел Центральный районный суд.

«Суд встал на сторону потерпевшего и признал постановление прокурора незаконным и необоснованным. После вступления решения суда в законную силу прокурор обязан отменить постановление, и расследование уголовного дела возобновится», — прокомментировал адвокат Сергей Передра, который представляет интересы ООО «АльфаМед».

Также стало известно, чем в начале июня руководствовалась прокуратура, отменяя постановление об уголовном преследовании министра.

«Прокуратура посчитала, что в действиях Александра Витько отсутствовали и мотив, и цель, и вина. А конечная цель у чиновника была одна, и притом самая благая — привлечь инвестора на территорию региона», — пишет EastRussia, ссылаясь на информацию из решения суда.

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