Вице-премьер Дмитрий Рогозин сегодня посетит Нижний Тагил

В рамках рабочего визита Рогозин побывает на Уралвагонзаводе, который стараниями вице-премьера перешел в ведение Ростеха.

Рогозин, напомним, прошлой осенью обратился к президенту с просьбой забрать УВЗ из Росимущества и сменить руководство, мотивируя это бедственным положением танкового гиганта. Предложение было поддержано: в феврале акции перешли к Ростеху, а в марте был назначен новый руководитель.

Кроме того, Рогозин курировал подготовку к RAE на федеральном уровне — вероятно, сегодня будет обсуждаться процедура переноса выставки вооружений из Нижнего Тагила.

Накануне, напомним, премьер Дмитрий Медведев подписал документы о проведении RAE в подмосковной Кубинке.