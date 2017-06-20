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07:49 (мск), источник: Nakanune.ru

Вице-премьер Дмитрий Рогозин сегодня посетит Нижний Тагил

Замглавы российского Правительства Дмитрий Рогозин сегодня посетит Нижний Тагил, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: AP 2017

В рамках рабочего визита Рогозин побывает на Уралвагонзаводе, который стараниями вице-премьера перешел в ведение Ростеха.

Рогозин, напомним, прошлой осенью обратился к президенту с просьбой забрать УВЗ из Росимущества и сменить руководство, мотивируя это бедственным положением танкового гиганта. Предложение было поддержано: в феврале акции перешли к Ростеху, а в марте был назначен новый руководитель.

Кроме того, Рогозин курировал подготовку к RAE на федеральном уровне — вероятно, сегодня будет обсуждаться процедура переноса выставки вооружений из Нижнего Тагила.

Накануне, напомним, премьер Дмитрий Медведев подписал документы о проведении RAE в подмосковной Кубинке.

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