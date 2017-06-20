Вице-премьер Дмитрий Рогозин сегодня посетит Нижний Тагил
Замглавы российского Правительства Дмитрий Рогозин сегодня посетит Нижний Тагил, передает корреспондент Накануне.RU.
Замглавы российского Правительства Дмитрий Рогозин сегодня посетит Нижний Тагил, передает корреспондент Накануне.RU.
В рамках рабочего визита Рогозин побывает на Уралвагонзаводе, который стараниями
Рогозин, напомним, прошлой осенью обратился к президенту с просьбой забрать УВЗ из Росимущества и сменить руководство, мотивируя это бедственным положением танкового гиганта. Предложение было поддержано: в феврале акции перешли к Ростеху, а в марте был назначен новый руководитель.
Кроме того, Рогозин курировал подготовку к RAE на федеральном уровне — вероятно, сегодня будет обсуждаться процедура переноса выставки вооружений из Нижнего Тагила.
Накануне, напомним, премьер Дмитрий Медведев подписал документы о проведении RAE в подмосковной Кубинке.