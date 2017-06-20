Ирек Ялалов о доступной среде: «Уфа ничуть не хуже Казани»

По его словам, в настоящее время в России нет образцового города по обеспечению доступной среды. Он отметил, что лучшие условия — в Сочи, и не понимает, почему некоторые считают, что это Казань:

«Откуда такое впечатление, что Казань лучше, чем мы. В Уфе такие же дворы, как и там. Все то же самое. Я с большим уважением отношусь к нашим коллегам, но все-таки. Мы по доступной среде ничуть не хуже. Да, у нас есть свои проблемы, я всегда критикую наши длинные пандусы. Но я подчеркиваю, лидером по доступной среде является Сочи, а не Казань. Иначе там бы паралимпиада не проводилась».