Ирек Ялалов о доступной среде: «Уфа ничуть не хуже Казани»
Сегодня на оперативном совещании, после доклада о развитии доступной среды в городе,
Сегодня на оперативном совещании, после доклада о развитии доступной среды в городе,
По его словам, в настоящее время в России нет образцового города по обеспечению доступной среды. Он отметил, что лучшие условия — в Сочи, и не понимает, почему некоторые считают, что это Казань:
«Откуда такое впечатление, что Казань лучше, чем мы. В Уфе такие же дворы, как и там. Все то же самое. Я с большим уважением отношусь к нашим коллегам, но