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07:45 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов о доступной среде: «Уфа ничуть не хуже Казани»

Сегодня на оперативном совещании, после доклада о развитии доступной среды в городе, сити-менеджер Ирек Ялалов сказал, что Уфа ничуть не хуже других городов.

Источник: Proufu.ru

По его словам, в настоящее время в России нет образцового города по обеспечению доступной среды. Он отметил, что лучшие условия — в Сочи, и не понимает, почему некоторые считают, что это Казань:

«Откуда такое впечатление, что Казань лучше, чем мы. В Уфе такие же дворы, как и там. Все то же самое. Я с большим уважением отношусь к нашим коллегам, но все-таки. Мы по доступной среде ничуть не хуже. Да, у нас есть свои проблемы, я всегда критикую наши длинные пандусы. Но я подчеркиваю, лидером по доступной среде является Сочи, а не Казань. Иначе там бы паралимпиада не проводилась».

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