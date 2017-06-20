Герасименко отпустил кресло главы Арамиля

Дума Арамиля выберет нового главу городского округа 22 июня из трех предложенных кандидатур.

До итогового этапа конкурса дошли депутат думы Сысерти Виталий Никитенко, сотрудник авиакомпании «Уктус» Андрей Маркелов и замглавврача центра «Урал без наркотиков» Дамир Гарифуллин, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе администрации Арамиля.

При этом с предпоследнего этапа отбора по собственному желанию выбыли еще 3 кандидата: замглавы администрации Арамиля Александр Мельников, пенсионер из Екатеринбурга Александр Ширшов и экс-мэр Арамиля Владимир Герасименко. Последнего, к слову, из-за неявки сняла сама конкурсная комиссия.

«Я не снялся с конкурса — я просто не пошел на конкурс. Это две разные вещи. У нас ситуация следующая: дума обесценила, дискредитировала себя в коррупционных скандалах. Соответственно, идти на думу и представлять какую-то программу развития бессмысленно. Я все, что должен был, за 5 лет уже сделал», — пояснил корреспонденту «Уралинформбюро» ситуацию Герасименко.