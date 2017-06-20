Герасименко отпустил кресло главы Арамиля
Планирует уйти в областную власть.
Планирует уйти в областную власть.
Дума Арамиля выберет нового главу городского округа 22 июня из трех предложенных кандидатур.
До итогового этапа конкурса дошли депутат думы Сысерти Виталий Никитенко, сотрудник авиакомпании «Уктус» Андрей Маркелов и замглавврача центра «Урал без наркотиков» Дамир Гарифуллин, сообщили «Уралинформбюро» в
При этом с предпоследнего этапа отбора по собственному желанию выбыли еще 3 кандидата: замглавы администрации Арамиля Александр Мельников, пенсионер из Екатеринбурга Александр Ширшов и
«Я не снялся с конкурса — я просто не пошел на конкурс. Это две разные вещи. У нас ситуация следующая: дума обесценила, дискредитировала себя в коррупционных скандалах. Соответственно, идти на думу и представлять
В данный момент он не рассматривает вариант продолжать работать в Арамиле. По словам политика, сейчас ему поступают карьерные предложения от