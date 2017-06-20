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08:48 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев встретился с послом Италии в РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня, ИА УралПолит.Ru. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев 19 июня в Екатеринбурге встретился с послом Италии в РФ Чезаре Мария Рагальини.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, стороны обсудили перспективы сотрудничества.

Участие во встрече в составе итальянской делегации приняли директор по внешним связям и устойчивому развитию ПАО «ЭНЕЛ-Россия» Стефан Звегинцов, руководитель отделения Центральной и Восточной Европы концерна «Дюккерхофф ГмбХ» ГК «Буцци Уничем» Паоло Зелано, заместитель гендиректора ЗАО «Компания Пиастрелла» Никола Кондини, директор отдела по развитию торгового обмена (И. Ч. Е.) Посольства Италии в Москве Пьер Челесте, руководители финансовых структур.

«Итальянский бизнес очень активен и последователен, присутствует практически во всех секторах нашей экономики. Более того, круг партнеров постоянно расширяется. У нас есть хорошая база для реализации проектов, как в рамках модели “сделано с Италией”, так и для иного, самого разнопланового сотрудничества. Уверен, что именно межрегиональное партнерство может стать мостом, поддерживающим сегодня международные интеграционные процессы, и основой для нового качественного этапа развития взаимовыгодной кооперации», — отметил глава региона.

Евгений Куйвашев выразил надежду, что участие Италии в работе VIII международной промышленной выставки «Иннопром» станет новым качественным этапом в развитии двустороннего партнерства.

«Сегодня мы видим новые возможности для итальянского бизнеса. Наш новый лозунг — инвестирование, создание совместных производств. Экономики России и Италии взаимодополняемы, поэтому наша задача — привести сюда как можно больше инвестиций, увеличить товарооборот. В вашем регионе создана оптимальная инфраструктуры сотрудничества: присутствуют официальные органы, работает почетный консул Италии, два банка, визовый центр, поэтому мы должны сделать еще больше», — заметил Чезаре Рагальини.

В сегодняшнем форуме «Урал встречает Италию» примут участие представители более двадцати компаний, работающих в сфере машиностроения, энергетики, логистики, сельского хозяйства, проектирования городской инфраструктуры.

В Екатеринбурге в октябре пройдет XXVI заседание Российско-Итальянской рабочей группы по промышленным округам и сотрудничеству в сфере малого и среднего бизнеса.

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