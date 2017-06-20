Рустэм Хамитов: селяне получают зарплату 17 тысяч, уфимцы — более 30 тысяч
Вчера глава региона Рустэм Хамитов дал большое интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову.
Вчера глава региона Рустэм Хамитов дал большое интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову.
Конечно же, после вопросов о «Башнефти» его спросили о доходах населения.
«Сельское население живет плохо, очень плохо. Оно всегда получает меньше горожан. И получает заработную плату 15, 16, 17 тыс., поэтому мы на третьих, четвертых местах. В то же время зарплата жителей Уфы соизмерима с зарплатой других
«Но в то же время я всегда подчеркиваю, что 60% работающих получают меньше 20 тыс. рублей. Это тоже очень опасная и сложная ситуация», — расстроил московского гостя Рустэм Закиевич и продолжил: «Вот сегодня или завтра будут нас слушать и говорить: “Вот 30 тыс. или 25… Да мы не видим этих денег”. Я сознаю эту ситуацию и понимаю, что действительно достаточно много работающих, которые
Противоречивая информация в одном ответе, конечно же, не может не вызвать недоумение. Так, какой же объективный средний доход у населения? Из чего сложились цифры 17 тыс. для сельского жителя и более 30 тыс. для уфимца?
Напомним, что мы недавно поднимали вопрос о заработной плате самых низкооплачиваемых работников бюджетной сферы в культурных учреждениях г. Уфы. По предварительным данным, в июле работников культуры ожидает существенное повышение заработной платы. Будем надеяться, что доходы работающих действительно позволят вырваться из той бедности, в которой они пребывают со своими семьями, имея семейный доход не более 25 тыс. и воспитывая двух, порой трех детей.