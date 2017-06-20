Рустэм Хамитов: селяне получают зарплату 17 тысяч, уфимцы — более 30 тысяч

Конечно же, после вопросов о «Башнефти» его спросили о доходах населения.

«Сельское население живет плохо, очень плохо. Оно всегда получает меньше горожан. И получает заработную плату 15, 16, 17 тыс., поэтому мы на третьих, четвертых местах. В то же время зарплата жителей Уфы соизмерима с зарплатой других городов-миллионников. Эти показатели превышают 30 тыс. рублей», — сказал глава в своем интервью, видимо, имея в виду недавние декларации о доходах, которые не просто возмутили общественность, а привели их в состояние ступора. В этом списке одними из самых малооплачиваемых оказались министры: министр культуры зарабатывает около 220 тыс. в месяц, министр образования — около 330 тыс. в месяц.

«Но в то же время я всегда подчеркиваю, что 60% работающих получают меньше 20 тыс. рублей. Это тоже очень опасная и сложная ситуация», — расстроил московского гостя Рустэм Закиевич и продолжил: «Вот сегодня или завтра будут нас слушать и говорить: “Вот 30 тыс. или 25… Да мы не видим этих денег”. Я сознаю эту ситуацию и понимаю, что действительно достаточно много работающих, которые еле-еле могут себя обеспечить, которые живут “в натяг”, от зарплаты до зарплаты, и даже этого не хватает. Потому что все дорого, и за все в рыночной экономике надо платить».

Противоречивая информация в одном ответе, конечно же, не может не вызвать недоумение. Так, какой же объективный средний доход у населения? Из чего сложились цифры 17 тыс. для сельского жителя и более 30 тыс. для уфимца?

Напомним, что мы недавно поднимали вопрос о заработной плате самых низкооплачиваемых работников бюджетной сферы в культурных учреждениях г. Уфы. По предварительным данным, в июле работников культуры ожидает существенное повышение заработной платы. Будем надеяться, что доходы работающих действительно позволят вырваться из той бедности, в которой они пребывают со своими семьями, имея семейный доход не более 25 тыс. и воспитывая двух, порой трех детей.