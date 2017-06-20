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09:05 (мск), источник: Tengrinews

В «Атамекене» прокомментировали заявление министра юстиции

В НПП РК «Атамекен» прокомментировали заявление министра юстиции Марата Бекетаева о неявке сотрудника на заседание, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Напомним, министр юстиции сделал замечание НПП РК «Атамекен» из-за якобы неявки на заседание межведомственной комиссии по законопроектной деятельности, которое состоялось 19 июня.

В «Атамекене» сообщили, что сотрудник Нацпалаты — управляющий директор-директор департамента законодательства и развития саморегулирования Айжан Бижанова присутствовала на заседании межведомственной комиссии по законопроектной деятельности и приняла участие в обсуждении концепции проектов Таможенного и Налогового кодексов. По данным «Атамекен», рабочий орган Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности (МВК) был заранее проинформирован о невозможности участия члена правления НПП РК «Атамекен» на заседании, а также о направлении от Нацпалаты компетентного по вопросам повестки МВК управляющего директора-директора департамента.

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«16 июня в устной форме и письмом от 19 июня МЮ РК был проинформирован о невозможности участия члена правления Нацпалаты. Данное требование с нашей стороны были соблюдены в полной мере. Более того, концепции, выносимые на заседание МВК, были проработаны с непосредственным участием “Атамекена”. Замечания и предложения Нацпалаты по концепциям кодексов “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” и “О таможенном регулировании в РК” и сопутствующим к ним законопроектам были направлены и приняты Минюстом», — подчеркнула Айжан Бижанова.

Управляющий директор добавила, что вице-министр национальной экономики Руслан Даленов отметил активное участие «Атамекена» в рабочей группе по разработке проекта Налогового кодекса.

«Ежедневно сотрудники Нацпалаты совместно с госорганами тщательно прорабатывают каждую норму, на предмет их дальнейшей эффективной реализации. Вводится принцип добросовестности налогоплательщиков, предоставляется возможность толкования всех неясных и неточных положений налогового законодательства в пользу налогоплательщика, усиливается институт мотивированного налогового администрирования. Также по нашему предложению вносят нормы, направленные на предоставление больше времени бизнесу для изучения изменений в кодекс (поправки принимаются не позднее 1 июля). Вводится запрет на внесение изменений сопутствующими законами, а также отмена штрафа и пени, если налоговые органы неправильно разъясняют положения Кодекса. Это только часть предложений Национальной палаты предпринимателей», — добавила Айжан Бижанова.

О крайне концептуальных и важных вопросах поднимаемых «Атамекеном» по совершенствованию налогового администрирования отметила и вице-министр юстиции Зауреш Баймолдина.

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