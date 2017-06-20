В «Атамекене» прокомментировали заявление министра юстиции
В НПП РК «Атамекен» прокомментировали заявление министра юстиции Марата Бекетаева о неявке сотрудника на заседание, передает Tengrinews.kz.
В НПП РК «Атамекен» прокомментировали заявление министра юстиции Марата Бекетаева о неявке сотрудника на заседание, передает Tengrinews.kz.
Напомним, министр юстиции сделал замечание НПП РК «Атамекен»
В «Атамекене» сообщили, что сотрудник Нацпалаты — управляющий
«16 июня в устной форме и письмом от 19 июня МЮ РК был проинформирован о невозможности участия члена правления Нацпалаты. Данное требование с нашей стороны были соблюдены в полной мере. Более того, концепции, выносимые на заседание МВК, были проработаны с непосредственным участием “Атамекена”. Замечания и предложения Нацпалаты по концепциям кодексов “О налогах и других обязательных платежах в бюджет” и “О таможенном регулировании в РК” и сопутствующим к ним законопроектам были направлены и приняты Минюстом», — подчеркнула Айжан Бижанова.
Управляющий директор добавила, что
«Ежедневно сотрудники Нацпалаты совместно с госорганами тщательно прорабатывают каждую норму, на предмет их дальнейшей эффективной реализации. Вводится принцип добросовестности налогоплательщиков, предоставляется возможность толкования всех неясных и неточных положений налогового законодательства в пользу налогоплательщика, усиливается институт мотивированного налогового администрирования. Также по нашему предложению вносят нормы, направленные на предоставление больше времени бизнесу для изучения изменений в кодекс (поправки принимаются не позднее 1 июля). Вводится запрет на внесение изменений сопутствующими законами, а также отмена штрафа и пени, если налоговые органы неправильно разъясняют положения Кодекса. Это только часть предложений Национальной палаты предпринимателей», — добавила Айжан Бижанова.
О крайне концептуальных и важных вопросах поднимаемых «Атамекеном» по совершенствованию налогового администрирования отметила и