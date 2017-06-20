Максим Решетников встретился с активной молодежью Перми

«Мы формируем новую молодежную программу, чтобы с новым импульсом реализовать ее. Какой хотелось бы видеть молодежь: активной, самостоятельной, готовой брать ответственность за судьбу территории, региона, страны. Краю нужна молодежь профессиональная, образованная, обладающая социальными навыками, умеющая организовать свое время, досуг, пространство вокруг себя. В программе мы собрали все проекты: волонтерство, спорт, субкультуры, профессиональное образование и трудоустройство, культурная жизнь. Задача — максимально дать возможность молодежи проявить себя по этим направлениям», — рассказал Максим Решетников.
Участники задали главе Прикамья много вопросов. В частности, организатор граффити-контестов Никита Классен спросил о возможности проведения акций по украшению города. В ответ глава региона пригласил его к участию в конкурсе стрит-арта, который проходит этим летом в Перми в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».
Прозвучали вопросы о развитии дворового спорта в Прикамье, трудоустройстве молодых специалистов, повышения доступности спортивной инфраструктуры, в том числе школьной и другие. Максим Решетников ответил на все прозвучавшие вопросы и призвал молодых людей активно участвовать в формировании региональной программы, направленной на поддержку молодежи.
«Это вы, молодые люди, наше настоящее и будущее, должны формировать запрос к власти, мы же — сервисная функция, которая должна обеспечивать необходимые ресурсы и инструменты, учить, предоставлять навыки, чтобы каждый из вас стал успешной личностью, смог самореализоваться», — отметил в завершении встречи Максим Решетников. Главе Пермского края подарили модель секции бетонного забора и баллон с краской для граффити.
«Глава края с интересом выслушал собравшихся активистов. Знаю, что многие вопросы, которые были подняты на встрече, оперативно начали решаться, либо были решены прямо на месте. Это радует. Хотелось бы сделать такие встречи регулярными. Ребята у нас активные, у них много проектов, нужна помощь властей в их реализации», — пожелал исполнительный директор компании GS-Team Андрей Васькин.