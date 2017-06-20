Максим Решетников встретился с активной молодежью Перми

«Мы формируем новую молодежную программу, чтобы с новым импульсом реализовать ее. Какой хотелось бы видеть молодежь: активной, самостоятельной, готовой брать ответственность за судьбу территории, региона, страны. Краю нужна молодежь профессиональная, образованная, обладающая социальными навыками, умеющая организовать свое время, досуг, пространство вокруг себя. В программе мы собрали все проекты: волонтерство, спорт, субкультуры, профессиональное образование и трудоустройство, культурная жизнь. Задача — максимально дать возможность молодежи проявить себя по этим направлениям», — рассказал Максим Решетников.

Участники задали главе Прикамья много вопросов. В частности, организатор граффити-контестов Никита Классен спросил о возможности проведения акций по украшению города. В ответ глава региона пригласил его к участию в конкурсе стрит-арта, который проходит этим летом в Перми в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».

Прозвучали вопросы о развитии дворового спорта в Прикамье, трудоустройстве молодых специалистов, повышения доступности спортивной инфраструктуры, в том числе школьной и другие. Максим Решетников ответил на все прозвучавшие вопросы и призвал молодых людей активно участвовать в формировании региональной программы, направленной на поддержку молодежи.

«Это вы, молодые люди, наше настоящее и будущее, должны формировать запрос к власти, мы же — сервисная функция, которая должна обеспечивать необходимые ресурсы и инструменты, учить, предоставлять навыки, чтобы каждый из вас стал успешной личностью, смог самореализоваться», — отметил в завершении встречи Максим Решетников. Главе Пермского края подарили модель секции бетонного забора и баллон с краской для граффити.