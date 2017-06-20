Ирек Ялалов призвал владельцев магазинов быть ответственнее
В хороший пример мэр привел город Сочи.
В хороший пример мэр привел город Сочи.
Уфимский
— Смотрите, открыл вот человек магазин или ресторан — дело хорошее. А за вверенной ему территорией не следит. В Сочи, например, такого нет — люди с уважением относятся к городу. У нас даже снег зимой почистить не могли, — рассказал Ялалов.
Чуть позже мэр добавил, что
— И такая ситуация везде. Не убирают свою территорию даже в администрации театров. Приходится нам за них это делать. Мы средства тратим, людей. Потом к нам приходят с проверками и обвиняют в нецелевом расходовании средств, — объяснил Ирек Ялалов на еженедельной оперативке.