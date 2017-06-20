Ирек Ялалов призвал владельцев магазинов быть ответственнее

Уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов рассказал, почему городскую администрацию обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств.

— Смотрите, открыл вот человек магазин или ресторан — дело хорошее. А за вверенной ему территорией не следит. В Сочи, например, такого нет — люди с уважением относятся к городу. У нас даже снег зимой почистить не могли, — рассказал Ялалов.

Чуть позже мэр добавил, что из-за этого у администрации начинаются проблемы с контролирующими органами.

— И такая ситуация везде. Не убирают свою территорию даже в администрации театров. Приходится нам за них это делать. Мы средства тратим, людей. Потом к нам приходят с проверками и обвиняют в нецелевом расходовании средств, — объяснил Ирек Ялалов на еженедельной оперативке.