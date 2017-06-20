Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Светская хроника: бизнес-леди эффектно сняла туфлю на вечеринке
Фото Галкина с семьей установило рекорд в его Инстаграме
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Пожар в Grenfell Tower Десятки человек погибли, выжившие штурмуют чиновников и требуют отставки Терезы Мэй
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности»
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Калашникова получила в подарок квартиру за 40 миллионов - СМИ
Экс-жена Башарова пришла на фестиваль с кавалером
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Путин сказал, когда будет ездить на российской машине
BMW загорелся прямо на ходу: видео из Перми
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
09:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Ирек Ялалов призвал владельцев магазинов быть ответственнее

В хороший пример мэр привел город Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов рассказал, почему городскую администрацию обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств.

— Смотрите, открыл вот человек магазин или ресторан — дело хорошее. А за вверенной ему территорией не следит. В Сочи, например, такого нет — люди с уважением относятся к городу. У нас даже снег зимой почистить не могли, — рассказал Ялалов.

Чуть позже мэр добавил, что из-за этого у администрации начинаются проблемы с контролирующими органами.

— И такая ситуация везде. Не убирают свою территорию даже в администрации театров. Приходится нам за них это делать. Мы средства тратим, людей. Потом к нам приходят с проверками и обвиняют в нецелевом расходовании средств, — объяснил Ирек Ялалов на еженедельной оперативке.

Комментарии
1
Алексей Чернов
что за фейки, кто кому что вверял, если вверять пресловутую территорию то это увеличение расхода предпринимателя что отразиться на стоимости его услуг, в любом случае заплатить потребитель т.е. горожанин или гость города. аренду за помещение предприниматель платит а чиновникам все денег мало, не целевое использование средств это говорит о том что денег на это не запланировали и все... и теперь хотят все свалить на предпринимателей, так вот вопрос если за все платят люди, куда делись деньги? можно сказать что никто не платить, так это не так, мы все платим налоги, платы за содержание придомовых территорий, транспортный налог и прочие платежи, где услуги? нет денег , куда дели деньги, которые взимаете на обязательной основе с народа?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В России начнется строительство завода Mercedes-Benz
Новое открытие ученых: идеальный загар без cолнца и солярия
В России начнется строительство завода Mercedes-Benz
Республиканцы приостановили голосование по санкциям против РФ
Водолазы начали поиск детей, перевернувшихся в лодке в Карелии
Кабмин уточнил виды финансируемых бюджетом работ при капремонте
Россельхознадзор предупредил о появлении на рынках несвежей рыбы
Мутко о Кубке конфедераций: Только слова благодарности мы слышим
СКР подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра»
СМИ: Тиллерсон подготовил план развития отношений между РФ и США
Спорт
Эксперимент прошел успешно. Молодежь Германии обыграла Австралию Сборная Германии победила Австралию в матче первого тура Кубка конфедераций
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья Как сообщает источник, зрители потеряли интерес к главному герою франшизы, поэтому в продолжении от него собираются отказаться
Недвижимость
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото) В обуви из нашей подборки можно отправиться куда угодно и не переживать за свой внешний вид.
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь