Премьер Павел Филип находится с рабочим визитом в Брюсселе
Премьер Павел Филип отправился с рабочим визитом двухдневный в Брюссель.
Премьер Павел Филип отправился с рабочим визитом двухдневный в Брюссель.
У него намечены встречи с председателем Европейской комиссии Дональдом Туском и комиссаром по вопросам расширения Йоханнесом Ханом.
Стороны обсудят евроинтеграцию Молдовы, а также политическую ситуацию в нашей стране, реализацию Соглашения об ассоциации, финансовую поддержку и обстановку в регионе. По завершению встречи пройдёт совместная