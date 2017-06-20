Премьер Павел Филип находится с рабочим визитом в Брюсселе

У него намечены встречи с председателем Европейской комиссии Дональдом Туском и комиссаром по вопросам расширения Йоханнесом Ханом.

Стороны обсудят евроинтеграцию Молдовы, а также политическую ситуацию в нашей стране, реализацию Соглашения об ассоциации, финансовую поддержку и обстановку в регионе. По завершению встречи пройдёт совместная пресс-конференция Павла Филипа и Йоханнеса Хана.