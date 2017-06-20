Мэрия Хабаровска вновь ищет, на кого бы всех собак повесить

Хабаровск, 20 июня, AmurMedia.

Мэрия Хабаровска вновь в поиске специализированной организации, которая бы занялась на постоянной основе отловом безнадзорных животных. Пока предыдущие пять попыток в связи с убыточностью этого бизнеса остались без участников, и не исключено, что та же участь ждет и очередной такой аукцион, который пройдет 26 июня, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как сообщила начальник производственного отдела управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Ирина Грошева, для исполнения полномочий в части отлова бездомных животных в 2017 году мэрия Хабаровска 5 раз проводила торги на отлов и содержание безнадзорных животных. Однако из-за отсутствия заявок — в последний раз торги прошли 31 мая 2017 года — они были признаны несостоявшимися.

— Администрация города неоднократно отправляла обращения в правительство Хабаровского края и на губернатора Хабаровского края о том, что есть определенные причины, которые не позволяют определить специализированную организацию по отлову и содержанию безнадзорных животных. Одну из причин мы видим в том, что недостаточно финансируются переданные городу полномочия. Правительство Хабаровского края на обращение администрации города губернатору Хабаровского края 8 июня предоставило ответ, из которого следует, что правовые основания для отказа в исполнении городом переданных полномочий отсутствуют, — сообщила Ирина Грошева.

По предложению мэрии в расходы на содержание одного животного в течение 12 дней включены следующие расходы: стоимость ветеринарных услуг, выполняемых Хабаровской городской станцией по борьбе с болезнями животных, материалов по уходу за животными и коммунальных услуг.

Эти предложения будут рассмотрены на заседании рабочей группы по подготовке изменений в краевой закон № 146. По итогам заседания и будет принято решение о включении указанных расходов в норматив финансовых затрат.

Недостаток средств, тем не менее, не означает, что отлов бродячих животных в Хабаровске не осуществляется. Просто все заявки горожан выполняются в рамках заключенных на небольшие суммы контрактов.

Так, были заключены четыре контракта на сумму 397 тысяч рублей с выполнением мероприятий по отлову животных. Кстати, исполнитель хорошо известен хабаровчанам. Это предприниматель Олег Вонти.

— На 1 июня на территории города оформлены 166 безнадзорных животных в отношении которых выполнены мероприятия по отлову и 12-дневному содержанию. На 2017 год на выполнение этих полномочий правительством края предусмотрена сумма в размере 2,836 млн рублей. Норматив финансовых затрат на одно животное — 2282 рубля, — сообщила Ирина Грошева.

26 июня мэрия Хабаровска намерена провести аукцион, в ходе которого и найдется специализированная организация по отлову бездомных собак.