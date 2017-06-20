Мэрия Хабаровска вновь ищет, на кого бы всех собак повесить
Очередной аукцион на выполнение работ по отлову безнадзорных животных состоится 26 июня.
Очередной аукцион на выполнение работ по отлову безнадзорных животных состоится 26 июня.
Хабаровск, 20 июня, AmurMedia.
Мэрия Хабаровска вновь в поиске специализированной организации, которая бы занялась на постоянной основе отловом безнадзорных животных. Пока предыдущие пять попыток в связи с убыточностью этого бизнеса остались без участников, и не исключено, что та же участь ждет и очередной такой аукцион, который пройдет 26 июня, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Как сообщила начальник производственного отдела управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Ирина Грошева, для исполнения полномочий в части отлова бездомных животных в 2017 году мэрия Хабаровска 5 раз проводила торги на отлов и содержание безнадзорных животных. Однако
— Администрация города неоднократно отправляла обращения в правительство Хабаровского края и на губернатора Хабаровского края о том, что есть определенные причины, которые не позволяют определить специализированную организацию по отлову и содержанию безнадзорных животных. Одну из причин мы видим в том, что недостаточно финансируются переданные городу полномочия. Правительство Хабаровского края на обращение администрации города губернатору Хабаровского края 8 июня предоставило ответ, из которого следует, что правовые основания для отказа в исполнении городом переданных полномочий отсутствуют, — сообщила Ирина Грошева.
По предложению мэрии в расходы на содержание одного животного в течение 12 дней включены следующие расходы: стоимость ветеринарных услуг, выполняемых Хабаровской городской станцией по борьбе с болезнями животных, материалов по уходу за животными и коммунальных услуг.
Эти предложения будут рассмотрены на заседании рабочей группы по подготовке изменений в краевой закон № 146. По итогам заседания и будет принято решение о включении указанных расходов в норматив финансовых затрат.
Недостаток средств, тем не менее, не означает, что отлов бродячих животных в Хабаровске не осуществляется. Просто все заявки горожан выполняются в рамках заключенных на небольшие суммы контрактов.
Так, были заключены четыре контракта на сумму 397 тысяч рублей с выполнением мероприятий по отлову животных. Кстати, исполнитель хорошо известен хабаровчанам. Это предприниматель Олег Вонти.
— На 1 июня на территории города оформлены 166 безнадзорных животных в отношении которых выполнены мероприятия по отлову и 12-дневному содержанию. На 2017 год на выполнение этих полномочий правительством края предусмотрена сумма в размере 2,836 млн рублей. Норматив финансовых затрат на одно животное — 2282 рубля, — сообщила Ирина Грошева.
26 июня мэрия Хабаровска намерена провести аукцион, в ходе которого и найдется специализированная организация по отлову бездомных собак.