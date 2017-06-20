Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Смерть близкого оставляет шрамы на сердце
Риелторы рассказали, где богачи из России скупают недвижимость
5 болезней из песочницы
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Калашникова получила в подарок квартиру за 40 миллионов - СМИ
Экс-жена Башарова пришла на фестиваль с кавалером
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
11:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Мэрия Хабаровска вновь ищет, на кого бы всех собак повесить

Очередной аукцион на выполнение работ по отлову безнадзорных животных состоится 26 июня.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 июня, AmurMedia.

Мэрия Хабаровска вновь в поиске специализированной организации, которая бы занялась на постоянной основе отловом безнадзорных животных. Пока предыдущие пять попыток в связи с убыточностью этого бизнеса остались без участников, и не исключено, что та же участь ждет и очередной такой аукцион, который пройдет 26 июня, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как сообщила начальник производственного отдела управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Ирина Грошева, для исполнения полномочий в части отлова бездомных животных в 2017 году мэрия Хабаровска 5 раз проводила торги на отлов и содержание безнадзорных животных. Однако из-за отсутствия заявок — в последний раз торги прошли 31 мая 2017 года — они были признаны несостоявшимися.

— Администрация города неоднократно отправляла обращения в правительство Хабаровского края и на губернатора Хабаровского края о том, что есть определенные причины, которые не позволяют определить специализированную организацию по отлову и содержанию безнадзорных животных. Одну из причин мы видим в том, что недостаточно финансируются переданные городу полномочия. Правительство Хабаровского края на обращение администрации города губернатору Хабаровского края 8 июня предоставило ответ, из которого следует, что правовые основания для отказа в исполнении городом переданных полномочий отсутствуют, — сообщила Ирина Грошева.

По предложению мэрии в расходы на содержание одного животного в течение 12 дней включены следующие расходы: стоимость ветеринарных услуг, выполняемых Хабаровской городской станцией по борьбе с болезнями животных, материалов по уходу за животными и коммунальных услуг.

Эти предложения будут рассмотрены на заседании рабочей группы по подготовке изменений в краевой закон № 146. По итогам заседания и будет принято решение о включении указанных расходов в норматив финансовых затрат.

Недостаток средств, тем не менее, не означает, что отлов бродячих животных в Хабаровске не осуществляется. Просто все заявки горожан выполняются в рамках заключенных на небольшие суммы контрактов.

Так, были заключены четыре контракта на сумму 397 тысяч рублей с выполнением мероприятий по отлову животных. Кстати, исполнитель хорошо известен хабаровчанам. Это предприниматель Олег Вонти.

— На 1 июня на территории города оформлены 166 безнадзорных животных в отношении которых выполнены мероприятия по отлову и 12-дневному содержанию. На 2017 год на выполнение этих полномочий правительством края предусмотрена сумма в размере 2,836 млн рублей. Норматив финансовых затрат на одно животное — 2282 рубля, — сообщила Ирина Грошева.

26 июня мэрия Хабаровска намерена провести аукцион, в ходе которого и найдется специализированная организация по отлову бездомных собак.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Филиал «Хабаровский» АО «Славянка» распродает имущество
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Республиканцы приостановили голосование по санкциям против РФ
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Россельхознадзор предупредил о появлении на рынках несвежей рыбы
Сборная России показала лучшую статистику на старте КК-2017
СКР подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра»
ЦБ: банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
Спорт
Кубок конфедераций: у игр с Португалией и Мексикой длинный след О том, почему для сборной России чемпионат мира начнется в эту среду
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта Телеведущая вместе с партнером по площадке Антоном Красовским примерила образы из разных исторических эпох
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото) В обуви из нашей подборки можно отправиться куда угодно и не переживать за свой внешний вид.
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь