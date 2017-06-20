Поляков назвал действия НАБУ политическим заказом из-за разоблачительной деятельности

Нардеп от фракции «Народный фронт» Максим Поляков назвал действия НАБУ политическим заказом из-за его обличительной деятельности. Об этом Поляков заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Я считаю, все комментарии и действия господина Сытника личной местью по отношению ко мне. Это политический заказ, связанный с моей разоблачительной деятельностью по информации о деятельности Саакашвили, Угулавы и Сакварелидзе. На самом деле НАБУ руководит грузинская мафия, они работают вне закона, обвинения меня, Розенблата, с которым я последний раз общался, пожалуй, в прошлом году, говорит о том, что политический заказ и расправа над “Народным фронтом”. Никакой информации, никакого подтверждения не существует. Обвинения, что я могу иметь к этому отношение, я могу так же прокомментировать, что я убежден, что эти средства, видимо, шли к Сытнику. У них есть судья Бобровник, который выполняет их решения», — заявил нардеп.

Также Поляков заявил о давлении на его жену и помощников.

«Вчера было нападение на мою жену, — неизвестные для меня похитили у нее телефон. Я подозреваю, что это были НАБУ. (Против вас что-то нарушали, какие процессуальные действия?) Против меня никаких действий не имеет и быть не может. Но я чувствую запугивания, физическое запугивание моих помощников. Вчера открытое уголовное производство по разбоя лицами», — заявил Поляков.

Ранее СМИ сообщили, что в одном из ресторанов Киева сотрудники НАБУ задержали охранника народного депутата Борислава Розенблата по подозрению в получении взятки. При нем были 200 тыс. долл.

В эфире телеканала «112 Украина» Розенблат подтвердил факт задержания НАБУ его охранника. Нардеп назвал это провокацией и подчеркнул, что деньги его подчиненному подбросили.