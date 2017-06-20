Премьер — об объединении медучреждений: Больные не должны бегать по всему городу

Сегодня в ходе заседания Правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о мерах, принимаемых для развития отечественного здравоохранения, и отметил, что необходимо объединять медицинские учреждения, что существенно сократит расходы на их администрирование и улучшит их работу. Выслушав доклад, Премьер-Министр РК сделал ряд замечаний.

«Если эти клиники находятся в разных частях города, чтобы не получилось так, что больному надо бегать за одной услугой в один конец, а за другой — в другой конец города. Если вы таким образом будете объединять, то больные по всему городу будут бегать», — сказал Бакытжан Сагинтев.

Также глава Кабмина отметил плохую развитость частной медицины.