Премьер — об объединении медучреждений: Больные не должны бегать по всему городу
АСТАНА. КАЗИНФОРМ —
АСТАНА. КАЗИНФОРМ —
Сегодня в ходе заседания Правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о мерах, принимаемых для развития отечественного здравоохранения, и отметил, что необходимо объединять медицинские учреждения, что существенно сократит расходы на их администрирование и улучшит их работу. Выслушав доклад,
«Если эти клиники находятся в разных частях города, чтобы не получилось так, что больному надо бегать за одной услугой в один конец, а за другой — в другой конец города. Если вы таким образом будете объединять, то больные по всему городу будут бегать», — сказал Бакытжан Сагинтев.
Также глава Кабмина отметил плохую развитость частной медицины.
«В докладе было сказано, что перегруженность