Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
СК расследует, почему у девушки из Апатитов не нашли рак
«Тяжелый шок»: отец пострадавшего на Ладоге рассказал подробности
Битвы за имена, которые давно пора прекратить
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Пожар в Grenfell Tower Десятки человек погибли, выжившие штурмуют чиновников и требуют отставки Терезы Мэй
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Похудевшая Скулкина похвасталась фигурой в купальнике - СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Россиян ждет сверхкороткая рабочая неделя в 2018 году
Путин рассказал о своем непростом решении
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
12Акции протеста 12 июня
16:10 (мск), источник: Kazinform

Премьер — об объединении медучреждений: Больные не должны бегать по всему городу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил объединять медучреждения так, чтобы больным не приходилось бегать по всему городу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Сегодня в ходе заседания Правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о мерах, принимаемых для развития отечественного здравоохранения, и отметил, что необходимо объединять медицинские учреждения, что существенно сократит расходы на их администрирование и улучшит их работу. Выслушав доклад, Премьер-Министр РК сделал ряд замечаний.

«Если эти клиники находятся в разных частях города, чтобы не получилось так, что больному надо бегать за одной услугой в один конец, а за другой — в другой конец города. Если вы таким образом будете объединять, то больные по всему городу будут бегать», — сказал Бакытжан Сагинтев.

Также глава Кабмина отметил плохую развитость частной медицины.

«В докладе было сказано, что перегруженность амбулаторно-поликлинической помощи на 35%. Ну это говорит о том, что частная медицина у нас не развита. У нас такие замечания есть от Главы государства о том, что у нас зарегулирована медицина. Те предложения, которые были обсуждены вместе с ассоциацией о работниках здравоохранения у нас, бизнеса, который в этой сфере работает по сокращению нормативов СНиП и так далее, это должно быть оперативно сделано, чтобы мы до конца года имели какой-то результат и могли отчитаться перед Главой государства», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кремль заявил о неуместности гонок с Киевом за встречу с Трампом
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Уволился главврач больницы, пациентка которой жаловалась Путину
В России резко дорожает гречка
Орлов: У России будет шанс, если Роналду успеют арестовать
Прокуратура просит приговорить Полонского к восьми годам колонии
Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы
Спорт
Гости из Хиросимы и полуночный Лев: что происходит в Казани Рассказываем о жизни столицы Татарстана во время паузы между матчами Кубка конфедераций-2017
Авто
В России заложили новый автозавод: первые подробности Проект создания завода по выпуску «Мерседесов» получил личное «благословение» президента Путина
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Министерства РФ переедут в небоскребы
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь