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11:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Верховный суд рассмотрит апелляцию бывшего мэра Вихоревки Иркутской области

Заседание назначено на 12 июля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Верховный суд рассмотрит апелляцию отрешенного мэра Вихоревки Иркутской области Геннадия Пуляева. Бывший мэр намерен оспорить решение Иркутского областного суда о признании законным распоряжения губернатора Иркутской области Сергея Левченко об отрешении его от должности. Заседание по делу пройдет 12 июля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на документы Верховного суда РФ.

Жалоба была передана судье 14 июня.

Напомним, что бывший мэр Вихоревки Геннадий Пуляев подал в Верховный суд апелляционную жалобу на постановление Иркутского областного суда о признании законным распоряжения губернатора об отрешении его от должности. Документы направлены были 1 июня.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности мэра Вихоревки Братского района Геннадия Пуляева. Распоряжение главы региона вступило в силу 10 мая. Сейчас обязанности руководителя муниципалитета исполняет первый заместитель Вихоревского городского поселения Сергей Касьянов.

Отрешенный Сергеем Левченко от должности мэра Вихоревки Геннадий Пуляев заявил о том, что решение губернатора вывело ситуацию на новый уровень, теперь это не проблема с отоплением в Вихоревке, а прецедент, создающий угрозу для всех глав муниципальных образований. Распоряжение губернатора региона стало неожиданным для бывшего главы муниципалитета. Он считает, что нужно не виноватых искать, а решать проблему. Через некоторое время Геннадий Пуляев подал в Иркутский областной суд исковое заявление о признании незаконным распоряжения губернатора Приангарья Сергея Левченко об отрешении от должности.

Иркутский областной суд рассмотрел иск бывшего мэра Вихоревки Геннадия Пуляева о признании незаконным распоряжения губернатора Приангарья Сергея Левченко об отрешении от должности. Судебное разбирательство проходило 23 и 25 мая, было рассмотрено шесть томов административного дела. По итогам заседания суд решил отказать в удовлетворении исковых требований.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о том, что почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревка Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Вихоревское управление», по результатам которой руководитель жилищно-коммунального предприятия привлечен к административной ответственности.

Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ.

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