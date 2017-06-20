Глава Краснооктябрьского района Волгограда покинул свой пост

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причину его отставки в мэрии не уточняют.

Напомним, что Артемий Чуйков был назначен главой района в 2015 году. Ранее он работал замглавы Советского района.

Вместо Артемия Чуйкова в качестве и.о. главы района в настоящее время назначена Наталья Демиденко.