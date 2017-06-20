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10:07 (мск), источник: АиФ Волгоград

Глава Краснооктябрьского района Волгограда покинул свой пост

Руководитель администрации Краснооктябрьского района Волгограда Артемий Чуйков оставил свою должность.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причину его отставки в мэрии не уточняют.

Напомним, что Артемий Чуйков был назначен главой района в 2015 году. Ранее он работал замглавы Советского района.

Вместо Артемия Чуйкова в качестве и.о. главы района в настоящее время назначена Наталья Демиденко.

Напомним, двое подчиненных экс-главы района ранее были пойманы на взятках от предпринимателей.

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