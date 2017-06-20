Глава Краснооктябрьского района Волгограда покинул свой пост
Руководитель администрации Краснооктябрьского района Волгограда Артемий Чуйков оставил свою должность.
Руководитель администрации Краснооктябрьского района Волгограда Артемий Чуйков оставил свою должность.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Причину его отставки в мэрии не уточняют.
Напомним, что Артемий Чуйков был назначен главой района в 2015 году. Ранее он работал замглавы Советского района.
Вместо Артемия Чуйкова в качестве и.о. главы района в настоящее время назначена Наталья Демиденко.
Напомним, двое подчиненных