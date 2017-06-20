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09:46 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СМИ: Нуланд отказалась быть спецпосланником по Донбассу

По словам источника в Госдепартаменте США, возможным кандидатом на должность помощника госсекретаря по вопросам Европы и Азии является Весс Митчелл, которого назначат на место Нуланд.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Бывшая заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и бывший помощник госсекретаря США по европейским и евроазиатским делам Дэн Фрайд отказались от должности спецпосланника США по Донбассу, сообщает Buzzfeed News. Причины отказа чиновников не называются.

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По словам источника в Госдепартаменте США, возможным кандидатом на должность помощника госсекретаря по вопросам Европы и Азии является Весс Митчелл, которого назначат на место Нуланд.

Также ранее на эту должность рассматривали кандидатуру Фионы Хилл — старшего директора Совета нацбезопасности США по делам Евразии и России.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о «фантастической поддержке» Украины со стороны США. Напомним, во вторник Порошенко пребывает с официальным визитом в США, ожидается его встреча с Дональдом Трампом.

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