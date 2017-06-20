Путин встретился с юными футболистами красноярского «Тотема»
Президент вручил воспитанникам клуба форму российской сборной и футбольный мяч с автографом.
Президент вручил воспитанникам клуба форму российской сборной и футбольный мяч с автографом.
На открытии Кубка конфедераций ФИФА в
Руководитель клуба Сергей Горбунов поблагодарил президента за новый спорткомплекс для занятий
Встреча завершилась обменом символическими подарками. Владимир Путин вручил юным футболистам форму российской сборной на чемпионате мира 2018 года и футбольный мяч с автографом и подписями
От воспитанников клуба «Тотем» президент получил альбом с фотографиями строящегося спорткомплекса и личное письмо. На встрече также присутствовали глава РФС Виталий Мутко и президент FIFA Джанни Инфантино.