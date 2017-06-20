Путин встретился с юными футболистами красноярского «Тотема»

На открытии Кубка конфедераций ФИФА в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина и участников детской команды красноярского клуба «Тотем». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.

Руководитель клуба Сергей Горбунов поблагодарил президента за новый спорткомплекс для занятий мини-футболом, который строится в Красноярске по указу главы государства. Воспитанники «Тотема» пригласили Путина на открытие спортивного объекта, которое намечено на сентябрь 2017 года.

Встреча завершилась обменом символическими подарками. Владимир Путин вручил юным футболистам форму российской сборной на чемпионате мира 2018 года и футбольный мяч с автографом и подписями премьер-министра Дмитрия Медведева и президента FIFA Джанни Инфантино.

От воспитанников клуба «Тотем» президент получил альбом с фотографиями строящегося спорткомплекса и личное письмо. На встрече также присутствовали глава РФС Виталий Мутко и президент FIFA Джанни Инфантино.