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10:41 (мск), источник: "Российская газета"

Новейший корвет ТОФ сбил крылатую ракету

Новейший корвет проекта 20380 «Совершенный» провел в море артиллерийские стрельбы, во время которых сбил крылатую ракету условного противника, рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

Корвет, построенный на «Амурском судостроительном заводе» для Тихоокеанского флота, сейчас проходит государственные испытания, после которых пополнит ряды ВМФ РФ. На этот раз стрельбы велись по крылатой ракете-мишени, выпущенной с ракетного катера «Р-79» соединения кораблей охраны водного района ТОФ. По словам представителей государственной комиссии и экипажа, все системы и сама артиллерийская установка отработали в штатном режиме.

Далее «Совершенному» предстоит отработать стрельбу по морским и воздушным целям. Кроме того, запланировано проведение упражнений с посадкой на палубу корабля вертолетов КА-27.

Справка «РГ»

Корвет «Совершенный» является пятым по счету кораблем проекта 20380. Первые четыре — «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий» уже поступили на службу на Балтийский флот. Их вооружение включает в себя комплексы ударного, противовоздушного и противолодочного оружия. Основой противокорабельного вооружения является ракетный комплекс «Уран-У» в составе двух четырехконтейнерных пусковых установок с боекомплектом из восьми противокорабельных ракет Х-35 с дальностью стрельбы 260 километров.

При строительстве кораблей этого проекта используется технология «стелс». За счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения и архитектурной компоновки корпуса, разработчикам удалось добиться снизить радиолокационную заметность корабля.

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