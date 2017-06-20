Додон заявил, что инициированный им консультативный референдум состоится

«Запланированный на 24 сентября референдум состоится. Я буду настаивать на этом, так как это консультативный референдум, президент имеет право узнать мнение народа», — сказал Додон.

Об этом он сказал журналистам в понедельник, комментируя решение Венецианской комиссии (ВК) Совета Европы относительно изменения избирательной системы и расширения полномочий президента по роспуску парламента.

По его словам, ВК высказалась о пяти дополнительных возможностях роспуска президентом парламента, а не о том, должен он или нет иметь эти полномочия.

«Посмотрим, каким будет мнение народа, но я твердо уверен в том, что оно будет положительным. После этого мы найдем самую лучшую, согласно европейским практикам, формулу для того, чтобы президент распустил парламент и в стране прошли досрочные выборы», — подчеркнул Додон.

ВК на заседании 16 июня критически высказалась по законопроекту об изменении избирательной системы. В то же время ВК признала нецелесообразной законодательную инициативу президента о расширении полномочий главы государства для роспуска парламента. ВК отметила, что «проведение консультативного референдума, который не имеет юридических последствий, нецелесообразно».