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10:16 (мск), источник: Noi.md

Додон заявил, что инициированный им консультативный референдум состоится

Президент Игорь Додон заявил, что инициированный им консультативный референдум состоится.

Источник: Noi.md

Об этом он сказал журналистам в понедельник, комментируя решение Венецианской комиссии (ВК) Совета Европы относительно изменения избирательной системы и расширения полномочий президента по роспуску парламента.

«Запланированный на 24 сентября референдум состоится. Я буду настаивать на этом, так как это консультативный референдум, президент имеет право узнать мнение народа», — сказал Додон.

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По его словам, ВК высказалась о пяти дополнительных возможностях роспуска президентом парламента, а не о том, должен он или нет иметь эти полномочия.

«Посмотрим, каким будет мнение народа, но я твердо уверен в том, что оно будет положительным. После этого мы найдем самую лучшую, согласно европейским практикам, формулу для того, чтобы президент распустил парламент и в стране прошли досрочные выборы», — подчеркнул Додон.

ВК на заседании 16 июня критически высказалась по законопроекту об изменении избирательной системы. В то же время ВК признала нецелесообразной законодательную инициативу президента о расширении полномочий главы государства для роспуска парламента. ВК отметила, что «проведение консультативного референдума, который не имеет юридических последствий, нецелесообразно».

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