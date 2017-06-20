Додон заявил, что инициированный им консультативный референдум состоится
Президент Игорь Додон заявил, что инициированный им консультативный референдум состоится.
Президент Игорь Додон заявил, что инициированный им консультативный референдум состоится.
Об этом он сказал журналистам в понедельник, комментируя решение Венецианской комиссии (ВК) Совета Европы относительно изменения избирательной системы и расширения полномочий президента по роспуску парламента.
«Запланированный на 24 сентября референдум состоится. Я буду настаивать на этом, так как это консультативный референдум, президент имеет право узнать мнение народа», — сказал Додон.
По его словам, ВК высказалась о пяти дополнительных возможностях роспуска президентом парламента, а не о том, должен он или нет иметь эти полномочия.
«Посмотрим, каким будет мнение народа, но я твердо уверен в том, что оно будет положительным. После этого мы найдем самую лучшую, согласно европейским практикам, формулу для того, чтобы президент распустил парламент и в стране прошли досрочные выборы», — подчеркнул Додон.
ВК на заседании 16 июня критически высказалась по законопроекту об изменении избирательной системы. В то же время ВК признала нецелесообразной законодательную инициативу президента о расширении полномочий главы государства для роспуска парламента. ВК отметила, что «проведение консультативного референдума, который не имеет юридических последствий, нецелесообразно».