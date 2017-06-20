Прокуратура требует отставки главы Совета депутатов Искитимского района, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что депутат Совета депутатов Искитимского района Александр Рукас избран председателем Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области на постоянной основе.

«Также установлено, что Рукас является одним из учредителей (участников) ООО «Транзит», руководит которым его сын. Депутатом нарушено ограничение, установленное Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и «О противодействии коррупции», — рассказали прокуроры.

Выявленное нарушение стало причиной для внесения исполняющему обязанности искитимского прокурора представление об устранении нарушений закона в Совете депутатов района, поручено поднять вопрос о прекращении полномочий чиновника.

Исполнение требований прокурора взято на контроль.