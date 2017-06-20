Выемка документов проводится в администрации Миасса Челябинской области
20 июня.
20 июня.
«Силовики в сопровождении двух автоматчиков прибыли в администрацию сегодня в 7:50 (5:50 мск) и сразу заблокировали вход в приемную главы города. Сейчас по их запросу копируется документация мэрии, довольно большой объем. Глава находится на рабочем месте», — сказал собеседник агентства.
Он затруднился уточнить, документооборот за какой период заинтересовал представителей правоохранительных органов.
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«Мы осуществляем оперативное сопровождение данного мероприятия. По материалам, переданным нашими сотрудниками, работают следователи следственного управления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту преступных действий», — уточнила