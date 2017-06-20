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10:43 (мск), источник: Интерфакс

Выемка документов проводится в администрации Миасса Челябинской области

20 июня. Interfax-Russia.ru — Сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в администрации Миасса Челябинской области, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» сотрудник мэрии.

«Силовики в сопровождении двух автоматчиков прибыли в администрацию сегодня в 7:50 (5:50 мск) и сразу заблокировали вход в приемную главы города. Сейчас по их запросу копируется документация мэрии, довольно большой объем. Глава находится на рабочем месте», — сказал собеседник агентства.

Он затруднился уточнить, документооборот за какой период заинтересовал представителей правоохранительных органов.

В пресс-службе регионального УФСБ агентству подтвердили, что в Миассе проводятся следственно-оперативное мероприятие при участии сотрудников УФСБ и СУ СКР по Челябинской области.

«Мы осуществляем оперативное сопровождение данного мероприятия. По материалам, переданным нашими сотрудниками, работают следователи следственного управления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту преступных действий», — уточнила пресс-секретарь управления Марина Горлевская.

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