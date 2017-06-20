Выемка документов проводится в администрации Миасса Челябинской области

«Силовики в сопровождении двух автоматчиков прибыли в администрацию сегодня в 7:50 (5:50 мск) и сразу заблокировали вход в приемную главы города. Сейчас по их запросу копируется документация мэрии, довольно большой объем. Глава находится на рабочем месте», — сказал собеседник агентства.

Он затруднился уточнить, документооборот за какой период заинтересовал представителей правоохранительных органов.

В пресс-службе регионального УФСБ агентству подтвердили, что в Миассе проводятся следственно-оперативное мероприятие при участии сотрудников УФСБ и СУ СКР по Челябинской области.