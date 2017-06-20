Полтавченко представил правительству новых глав районов
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, открывая заседание городского правительства 20 июня, представил коллегам новых глав районов.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, открывая заседание городского правительства 20 июня, представил коллегам новых глав районов.
Ротация произошла в Невском, Фрунзенском и Пушкинском.
В числе представляемых был Алексей Гульчук, до недавнего времени занимавший пост заместителя главы Невского района. Полтавченко отметил, что в зале заседаний тот занял по старой памяти место «в стороне», а не среди глав районов.
Также правительству были представлены глава Фрунзенского района Валерий Сапожников (бывший замглавы Петроградского района) и глава Пушкинского (экс-руководитель Фрунзенского) Владимир Омельницкий.
Кроме этого, Полтавченко объявил о назначении главой юридического комитета Смольного его бывшего зампреда Юлии Осиповой.