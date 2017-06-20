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11:57 (мск), источник: Фонтанка

Полтавченко представил правительству новых глав районов

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, открывая заседание городского правительства 20 июня, представил коллегам новых глав районов.

Ротация произошла в Невском, Фрунзенском и Пушкинском.

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В числе представляемых был Алексей Гульчук, до недавнего времени занимавший пост заместителя главы Невского района. Полтавченко отметил, что в зале заседаний тот занял по старой памяти место «в стороне», а не среди глав районов.

Также правительству были представлены глава Фрунзенского района Валерий Сапожников (бывший замглавы Петроградского района) и глава Пушкинского (экс-руководитель Фрунзенского) Владимир Омельницкий.

Кроме этого, Полтавченко объявил о назначении главой юридического комитета Смольного его бывшего зампреда Юлии Осиповой.

Комментарии
1
марина пузанова
Ну уж Сапожников правильно говорят сапожник без сапог ничего не сделал хорошего для района особенно связано с работой ЖКХ
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