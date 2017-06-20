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11:33 (мск), источник: РИА Крым

Аксенов: ремонт кровель домов в Крыму должен быть закончен к октябрю

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости (Крым). В рамках подготовки к отопительному сезону 2017−2018 годов в Крыму ремонт кровель многоквартирных домов должен быть полностью завершен к 1 октября. Соответствующее поручение озвучил глава Республики Сергей Аксенов в ходе заседания Совета министров РК.

«Граничная дата окончания всех ремонтных работ — 1 октября. Никто больше не позволит в дождливую погоду и зиму на этих объектах снимать крышу. В подъездах — пожалуйста, можно и в зиму ремонтировать. Но крыши все должны быть перекрыты, системы отопления проверены все без исключения. Деньги найдем. Ни один дом без тепла быть не должен», — обратился Аксенов к министру ЖКХ Крыма Сергею Карпову.

В свою очередь Карпов заверил, что министерство учло все минусы и недоработки прошлого отопительного сезона и сделает все возможное, чтобы не допустить их повторения.

«Основные проблемы при входе в отопительный сезон заключаются в подписании и утверждении паспортов готовности многоквартирных домов. Это самая главная причина, по которой нам люди жаловались в предыдущую зиму. Прошу муниципальные образования эту работу проводить четко, грамотно и в срок», — заявил министр ЖКХ.

По его словам, расходы на предстоящий отопительный сезон составят порядка 1 млрд рублей.

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