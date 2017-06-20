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12:59 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Валентина Цывова будет представлять Нижегородскую область в Общественной палате России

У Нижегородской области сменился представитель в Общественной палате России.

Вчера в Москве состоялось первое пленарное заседание нового, шестого по счету, состава Общественной палаты. По сравнению с предыдущим составом он обновился на 65%.

Нижегородскую область в новом составе палаты представляет Валентина Цывова, главный врач центра медицинской профилактики ГАЗ. Она планирует продолжить работу так же активно, как в региональной палате, и войти в состав комиссии Общественной палаты по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения.

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