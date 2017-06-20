Премьер-министр Японии посетит Приморье

Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на ВЭФ уже во второй раз. В этом году япоснкая сторона, как сообщил Тоёхиса Кодзуки, намерена увеличить состав официальной делегации для участия в мероприятиях форума.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможность проведения в рамках ВЭФ-2017 мероприятий Ассоциации высших учебных заведений Российской Федерации и Японии в предваряющий основную программу форума день.