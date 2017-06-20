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11:48 (мск), источник: Вести Приморье

Премьер-министр Японии посетит Приморье

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет участие в Третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет на острове Русский во Владивостоке 6—7 сентября. Об этом сообщил Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки во время встречи с советником Президента Российской Федерации Антоном Кобяковым в Москве, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Источник: Вести Приморье

Синдзо Абэ возглавит делегацию Японии на ВЭФ уже во второй раз. В этом году япоснкая сторона, как сообщил Тоёхиса Кодзуки, намерена увеличить состав официальной делегации для участия в мероприятиях форума.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможность проведения в рамках ВЭФ-2017 мероприятий Ассоциации высших учебных заведений Российской Федерации и Японии в предваряющий основную программу форума день.

Особенное внимание также уделили вопросу проведения Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано во Владивостоке среди юниоров и юниорок до 21 года под патронатом Президента Российской Федерации Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который впервые состоится на «полях» Восточного экономического форума 2017 года в рамках культурно-спортивной программы. Спортивные состязания будут посвящены столетию первого международного поединка борцов дзюдо России и Японии, состоявшегося во Владивостоке в 1917 году. В соответствии с решением Президента России, этот турнир будет проходить ежегодно.

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