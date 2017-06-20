Молодёжный международный форум «Байкал» открылся в Ольхонском районе

Форум собрал 550 участников из шести стран и 20 регионов России. Главная тема — экология, сообщает пресс-служба ЗС.

До начала официальной церемонии открытия форума гости познакомились с работой нескольких экспериментальных площадок. В частности, им была представлена мобильная мусоросортировочная станция (ММСС) для сортировки твердых коммунальных отходов производительностью 10 000 тонн ТКО в год. Затем состоялись показательные занятия с участниками форума по гидрохимическому и микробиологическому анализу воды на научно-исследовательском судне «Академик Коптюг».

Сергей Брилка отметил, что депутатский корпус уделяет большое внимание работе с молодежью. При ЗС постоянно действует Молодежный парламент, чьи инициативы находят отклик как у депутатов, так и у широкой общественности. «Уверен, что форум “Байкал” сыграет важную роль в разработке новых идей и предложений по реализации перспективных проектов, внесет весомый вклад в развитие научных, инновационных и творческих подходов к решению экологических проблем Приангарья и Байкальской природной территории», — подчеркнул Сергей Брилка.