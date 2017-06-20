Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Пара ведет свободную от еды жизнь
Названы самые безопасные города России
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Коалиция США сбила истребитель сирийских ВВС В штабе западной коалиции озвучили свою версию уничтожения Су-22
Сыгравший Николая II в «Матильде» актер объяснил свою репутацию
Безруков попросил Путина высказаться о споре вокруг «Матильды»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: возлюбленный Калашниковой подарил квартиру за 40 миллионов
Экс-жена Башарова пришла на фестиваль с кавалером
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
11:46 (мск), источник: Baikal-info.ru

Молодёжный международный форум «Байкал» открылся в Ольхонском районе

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка приняли участие в открытии Международного молодежного форума «Байкал» в Ольхонском районе 20 июня 2017 года.

Источник: Reuters

Форум собрал 550 участников из шести стран и 20 регионов России. Главная тема — экология, сообщает пресс-служба ЗС.

До начала официальной церемонии открытия форума гости познакомились с работой нескольких экспериментальных площадок. В частности, им была представлена мобильная мусоросортировочная станция (ММСС) для сортировки твердых коммунальных отходов производительностью 10 000 тонн ТКО в год. Затем состоялись показательные занятия с участниками форума по гидрохимическому и микробиологическому анализу воды на научно-исследовательском судне «Академик Коптюг».

Сергей Брилка отметил, что депутатский корпус уделяет большое внимание работе с молодежью. При ЗС постоянно действует Молодежный парламент, чьи инициативы находят отклик как у депутатов, так и у широкой общественности. «Уверен, что форум “Байкал” сыграет важную роль в разработке новых идей и предложений по реализации перспективных проектов, внесет весомый вклад в развитие научных, инновационных и творческих подходов к решению экологических проблем Приангарья и Байкальской природной территории», — подчеркнул Сергей Брилка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Республиканцы приостановили голосование по санкциям против РФ
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Россельхознадзор предупредил о появлении на рынках несвежей рыбы
Сборная России показала лучшую статистику на старте КК-2017
СКР подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра»
ЦБ: банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
Спорт
Кубок конфедераций: у игр с Португалией и Мексикой длинный след О том, почему для сборной России чемпионат мира начнется в эту среду
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта Телеведущая вместе с партнером по площадке Антоном Красовским примерила образы из разных исторических эпох
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Министерства РФ переедут в небоскребы
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
Названы самые безопасные города России
Леди
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото) В обуви из нашей подборки можно отправиться куда угодно и не переживать за свой внешний вид.
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь