Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
Названы самые безопасные города России
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: возлюбленный Калашниковой подарил квартиру за 40 миллионов
Экс-жена Башарова пришла на фестиваль с кавалером
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
11:31 (мск), источник: КрымPress

Главный теплоэнергетик Крыма Леонид Хотулев отправился в отставку

Главный теплоэнергетик Крыма Леонид Хотулев — руководитель государственного унитарного предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» — уволен по итогам прошедшего отопительного сезона.

В связи со срывами процесса. Прокомментировал отставку директора и Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Говорит, на такое решение повлияла и Общественная палата РК. Там образовалась «устойчивая группа», которая руководила предприятием. Непонятно, в чьих целях и по чьему заданию, — отметил крымский премьер. Исполнять обязанности директора предприятия пока будет Сергей Куликов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Крыму предрекают «так себе» сезон
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Республиканцы приостановили голосование по санкциям против РФ
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Россельхознадзор предупредил о появлении на рынках несвежей рыбы
Сборная России показала лучшую статистику на старте КК-2017
СКР подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра»
ЦБ: банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
Спорт
Кубок конфедераций: у игр с Португалией и Мексикой длинный след О том, почему для сборной России чемпионат мира начнется в эту среду
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта Телеведущая вместе с партнером по площадке Антоном Красовским примерила образы из разных исторических эпох
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото) В обуви из нашей подборки можно отправиться куда угодно и не переживать за свой внешний вид.
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь