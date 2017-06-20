Главный теплоэнергетик Крыма Леонид Хотулев отправился в отставку

В связи со срывами процесса. Прокомментировал отставку директора и Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Говорит, на такое решение повлияла и Общественная палата РК. Там образовалась «устойчивая группа», которая руководила предприятием. Непонятно, в чьих целях и по чьему заданию, — отметил крымский премьер. Исполнять обязанности директора предприятия пока будет Сергей Куликов.