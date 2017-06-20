Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Пара ведет свободную от еды жизнь
Названы самые безопасные города России
Битвы за имена, которые давно пора прекратить
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: возлюбленный Калашниковой подарил квартиру за 40 миллионов
Экс-жена Башарова пришла на фестиваль с кавалером
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
11:40 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Коалиция в Раде призвала Садового уйти в отставку

Как заявила депутат фракции БПП, Львовский городской совет потратил 350 млн грн на транспортировку мусора по всей Украине, «это при том, что правительство выделило 14 площадок для мусора, но львовская власть не захотела этим воспользоваться».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Парламентское большинство в Верховной Раде призвало мэра Львова Андрея Садового уйти в отставку, если он не сможет решить проблему с мусором.

Об этом заявила во вторник депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Оксана Юринец.

Читайте также
Садовый назвал хамством ответ Гройсмана относительно мусора

«Господин Садовой, вы на протяжении трех каденций имели возможность решить эту мусорную проблему, но даже трагедия на мусорной свалке, когда в прошлом году погибли люди, не подтолкнула вас к этому… За год после этой трагедии Львовский городской совет потратил 350 миллионов гривен на транспортировку мусора куда только можно по всей Украине, это притом что правительство выделило 14 площадок для мусора, но львовская власть не захотела этим воспользоваться», — заявила Юринец, выступая от имени двух фракций коалиции в парламенте.

Она обратилась к властям города с просьбой «прекратить преследовать собственные интересы и вернуть городу тот европейский статус, который он получал много лет».

«Андрей Иванович, немедленно решайте проблему с мусором или добровольно идите в отставку», — добавила она.

В свою очередь представитель президента в Раде, депутат Ирина Луценко предложила заслушать мэра Львова на профильном комитете парламента с отчетом о том, как власти решали проблему вывоза мусора.

Городской совет Львова ранее обратился к украинским властям, в том числе премьеру Украины Владимиру Гройсману, с просьбой объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за сложностей с вывозом мусора. После этого премьер раскритиковал Садового за нежелание решить проблему с вывозом городского мусора и призвал его не спекулировать на этой теме, решая вопрос своими силами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
О Сирии: я бы не советовал США испытывать судьбу
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Республиканцы приостановили голосование по санкциям против РФ
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Россельхознадзор предупредил о появлении на рынках несвежей рыбы
Сборная России показала лучшую статистику на старте КК-2017
СКР подтвердил задержание экс-директора «Гоголь-центра»
ЦБ: банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
Спорт
Кубок конфедераций: у игр с Португалией и Мексикой длинный след О том, почему для сборной России чемпионат мира начнется в эту среду
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта Телеведущая вместе с партнером по площадке Антоном Красовским примерила образы из разных исторических эпох
Недвижимость
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
С петербургского застройщика взыскали долги по зарплате
Названы самые безопасные города России
Леди
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото) В обуви из нашей подборки можно отправиться куда угодно и не переживать за свой внешний вид.
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь