Коалиция в Раде призвала Садового уйти в отставку

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Парламентское большинство в Верховной Раде призвало мэра Львова Андрея Садового уйти в отставку, если он не сможет решить проблему с мусором.

«Господин Садовой, вы на протяжении трех каденций имели возможность решить эту мусорную проблему, но даже трагедия на мусорной свалке, когда в прошлом году погибли люди, не подтолкнула вас к этому… За год после этой трагедии Львовский городской совет потратил 350 миллионов гривен на транспортировку мусора куда только можно по всей Украине, это притом что правительство выделило 14 площадок для мусора, но львовская власть не захотела этим воспользоваться», — заявила Юринец, выступая от имени двух фракций коалиции в парламенте.

Она обратилась к властям города с просьбой «прекратить преследовать собственные интересы и вернуть городу тот европейский статус, который он получал много лет».

«Андрей Иванович, немедленно решайте проблему с мусором или добровольно идите в отставку», — добавила она.

В свою очередь представитель президента в Раде, депутат Ирина Луценко предложила заслушать мэра Львова на профильном комитете парламента с отчетом о том, как власти решали проблему вывоза мусора.