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11:33 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ ответит на вопросы граждан в прямом эфире

Президент Республики Молдова Игорь Додон проведет прямую линию, в ходе которой ответит на вопросы жителей страны. Трансляция состоится на телеканале Accent TV, сегодня, 20 июня, начало в 20:40.

Источник: Actualitati.md

Интересующие вопросы можно присылать на страницу канала Accent TV в Facebook как до, так и во время прямой трансляции программы. Также можно подготовить и видеовопрос.

Напомним, вчера Игорь Додон провел традиционное слушание граждан, в ходе которого десятки людей со всех регионов страны рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются.

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