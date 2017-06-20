Президент РМ ответит на вопросы граждан в прямом эфире
Президент Республики Молдова Игорь Додон проведет прямую линию, в ходе которой ответит на вопросы жителей страны. Трансляция состоится на телеканале Accent TV, сегодня, 20 июня, начало в 20:40.
Президент Республики Молдова Игорь Додон проведет прямую линию, в ходе которой ответит на вопросы жителей страны. Трансляция состоится на телеканале Accent TV, сегодня, 20 июня, начало в 20:40.
Интересующие вопросы можно присылать на страницу канала Accent TV в Facebook как до, так и во время прямой трансляции программы. Также можно подготовить и видеовопрос.
Напомним, вчера Игорь Додон провел традиционное слушание граждан, в ходе которого десятки людей со всех регионов страны рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются.