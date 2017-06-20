Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Селфи может вызвать эпилептический припадок
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Родившийся в лайнере ребенок получил пожизненное право на бесплатные полеты
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности»
В Великобритании скончался актер из «Гарри Поттера»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Похудевшая Скулкина похвасталась фигурой в купальнике - СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
46-летняя женщина изменила внешность до неузнаваемости (фото)
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
14:36 (мск), источник: Sputnik.md

Депутаты Госдумы РФ и российские бизнесмены посетят Молдову

Депутатов пригласят на торжественные мероприятия, посвященные 20-летию ПСРМ, а представители бизнеса изучат инвестиционные проекты.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Представители всех фракций Госдумы России посетят Молдову на следующей неделе, заявил во вторник президент страны Игорь Додон.

Глава республики сообщил на своей страничке в социальной сети, что обсудил предстоящий визит с послом России в Молдове Фаритом Мухаметшиным.

Читайте также
Игорь Додон почтил память бывшего канцлера Гельмута Коля

«Встретились с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным… Обсудили предстоящий на следующей неделе визит в Молдову крупной делегации из России, куда войдут представители всех фракций Государственной Думы РФ», — написал президент Молдовы на своей странице в Facebook.

По его словам, видные российские деятели прибудут в Кишинев на торжественное мероприятие, посвящённое 20-летию Партии Социалистов Республики Молдова.

Глава государства отметил, что в делегацию также войдут крупнейшие российские бизнесмены, которые посетят крупные молдавские предприятия и обсудят вопрос инвестиций в молдавскую экономику.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Новые подробности массовой замены водительских прав в Молдове
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Уволился главврач больницы, пациентка которой жаловалась Путину
В России резко дорожает гречка
Орлов: У России будет шанс, если Роналду успеют арестовать
Прокуратура просит приговорить Полонского к восьми годам колонии
ЦБ: банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
Спорт
Гости из Хиросимы и полуночный Лев: что происходит в Казани Рассказываем о жизни столицы Татарстана во время паузы между матчами Кубка конфедераций-2017
Авто
В России заложили новый автозавод: первые подробности Редактор «Авто Mail.Ru» отправился на торжественную закладку камня, вокруг которого вскоре вырастет завод по сборке «Мерседесов»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы От Вирджинии Вульф до куртизанки Сатин и от Грейс Келли до провинциалки с пергидролем — диапазон ролей у отмечающей 50-летие Николь Кидман практически безграничен. В честь даты вспоминаем ее самые смелые образы на экране
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
452 пятиэтажки в Москве отказались от расселения и сноса
В России подешевели частные дома
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь