Запрет смартфонов в госорганах: Багдат Мусин предложил варианты отмены

«Мы предлагаем свое видение, как можно, не понижая уровень информационной безопасности, все-таки разрешить смартфоны. Мы над этим думаем. На каждом смартфоне есть NFC, через которые работают банковские карточки. Если телефон зарегистрирован в какой-то базе госструктуры, то можно при проходе через турникет приложить туда телефон и у аппарата отключаются определенные функции. За границей это уже работает. Тогда забирать телефон не надо. При прохождении зоны контроля человек соглашается, что смартфон будет контролироваться. Когда-то мы к этому придем», — сказал Багдат Мусин.
По словам Багдата Мусина, использование NFC — один из предлагаемых вариантов.
«Кто-то должен взять пилот, реализовать. После успешной реализации пилота уже будет приниматься решение. Мы, как Комитет, готовы выступить как пилотная площадка», — заключил Багдат Мусин.
7 апреля Багдат Мусин на выступлении в Академии госуправления при Президенте РК высказался против введенного в госорганах запрета на смартфоны.
«Век цифровых технологий наступил, а мы еще смартфоны запрещаем проносить в госорганы. Я это не понимаю, лично против этого. Есть иные методы, которые способствуют информбезопасности. Спецслужбы должны использовать тот тренд, что у каждого есть смартфон. Пусть научатся использовать это как плюс, а не искать минусы», — сказал тогда Багдат Мусин.
Запрет на использование смартфонов, планшетов, смарт-часов в зданиях госучреждений был введен в марте 2016 года. Сообщалось, что эта мера вводится в связи с активным использованием госслужащими мобильных устройств для служебных целей и участившимися фактами утечки служебной информации через приложение WhatsApp. Вместе с тем разрешается использование мобильных устройств с функциями «звонок/ответ/sms», но не оснащенными интернет-модулями, фото-, видеокамерами. В июне 2016 года появился запрет на пронос мобильных устройств в здания судов.