Запрет смартфонов в госорганах: Багдат Мусин предложил варианты отмены

«Мы предлагаем свое видение, как можно, не понижая уровень информационной безопасности, все-таки разрешить смартфоны. Мы над этим думаем. На каждом смартфоне есть NFC, через которые работают банковские карточки. Если телефон зарегистрирован в какой-то базе госструктуры, то можно при проходе через турникет приложить туда телефон и у аппарата отключаются определенные функции. За границей это уже работает. Тогда забирать телефон не надо. При прохождении зоны контроля человек соглашается, что смартфон будет контролироваться. Когда-то мы к этому придем», — сказал Багдат Мусин.

По словам Багдата Мусина, использование NFC — один из предлагаемых вариантов.

«Кто-то должен взять пилот, реализовать. После успешной реализации пилота уже будет приниматься решение. Мы, как Комитет, готовы выступить как пилотная площадка», — заключил Багдат Мусин.