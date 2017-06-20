Сергей Брилка примет участие в акции «Свеча памяти» в Иркутске

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка примет участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти». У мемориала «Вечный огонь» в ночь на 22 июня — накануне Дня памяти и скорби — будет дан оружейный залп, зажжена тысяча свечей, а на воду Ангары спущен траурный венок. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ЗС Иркутской области.

«Инициатором и организатором акции в регионе выступило Иркутское региональное отделение партии “Единая Россия”, но со временем к инициативе присоединились ГУ МЧС России по Иркутской области, правительство региона, ИРО ВОО “Молодая гвардия Единой России”, администрация города Иркутска, Иркутская епархия РПЦ и Иркутский областной краеведческий музей. “Свеча памяти” стала масштабным мероприятием, участники которого зажигают свечи в честь 27 млн погибших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и всех павших в боях за Родину», — отметили в пресс-службе.