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12:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Брилка примет участие в акции «Свеча памяти» в Иркутске

Торжественный митинг начнется в 22.00.

Источник: IrkutskMedia.ru

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка примет участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти». У мемориала «Вечный огонь» в ночь на 22 июня — накануне Дня памяти и скорби — будет дан оружейный залп, зажжена тысяча свечей, а на воду Ангары спущен траурный венок. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ЗС Иркутской области.

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«Инициатором и организатором акции в регионе выступило Иркутское региональное отделение партии “Единая Россия”, но со временем к инициативе присоединились ГУ МЧС России по Иркутской области, правительство региона, ИРО ВОО “Молодая гвардия Единой России”, администрация города Иркутска, Иркутская епархия РПЦ и Иркутский областной краеведческий музей. “Свеча памяти” стала масштабным мероприятием, участники которого зажигают свечи в честь 27 млн погибших в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов и всех павших в боях за Родину», — отметили в пресс-службе.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к акции, чтобы отдать дань памяти тем, чьи жизни унесла война. Общий сбор объявлен 21 июня в Иркутске у мемориала славы «Вечный огонь». По окончании мероприятий для ветеранов и представителей старшего поколения будет предоставлен транспорт, всю необходимую помощь будут оказывать волонтеры. Парковка организована со стороны улицы Сухэ-Батора.

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